Яркий дизайн и 650 сил: представлен самый быстрый электромобиль Hyundai (видео)

Новый Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup облегчен на 270 кг и получил обвес и большое антикрыло. Электромобиль оснащен 650-сильной установкой.

Related video

Электромобиль Hyundai Ioniq 5 получил новую мощную модификацию eN1 Cup. Ее презентуют 27 апреля на фестивале Hyundai N в Южной Корее. Об этом сообщается на официальном сайте автопроизводителя.

Сзади установлено огромное антикрыло Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup — гоночный вариант электрокара. Он будет соревноваться в классе eN1, который появился в этом году.

Важно

Новый кроссовер от Hyundai бросит вызов Audi Q7 и Mercedes GLS (фото)

За основу взяли самый быстрый Hyundai Ioniq 5 N с двухмоторной установкой на 650 л. с. и батареей емкостью 84 кВт∙ч. Ему сохранили электронные системы, которые имитируют звук бензинового двигателя и работу КПП. Появились регулируемые амортизатора и улучшенные тормоза с шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми — сзади.

В салоне появился гоночный руль Фото: Hyundai

Новый Hyundai Ioniq 5 N eN1 Cup получил агрессивный обвес и огромное антикрыло. Его кузов занизили, а крылья расширили, чтобы поместить 18-дюймовые кованые диски с гоночными шинами.

Внутри установили каркас безопасности и гоночный руль. Также электромобиль Hyundai облегчили на 270 кг (до 1967 кг), забрав из салона часть отделки и пассажирские сиденья, а значит он будет быстрее стандартного Ioniq 5 N, который стартует до сотни за 3,4 с.

Кстати, недавно презентовали недорогой пикап Hyundai на базе Tucson.

Также Фокус рассказывал о доступном заряженном кроссовере Hyundai.