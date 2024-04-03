Toyota Corolla получила недорогую спортивную версию: подробности и фото

Новая Toyota Corolla Active Sport получила аэродинамический обвес и спортивные сиденья. Автомобиль предлагается только в гибридной модификации.

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Линейку Toyota Corolla 2024 пополнила новая модификация Active Sport. Ее презентовали в Японии и там она уже поступает в продажу по цене от 3,14 млн иен ($20 700). Об этом сообщается на официальном сайте Toyota.

Toyota Corolla Active Sport доступна в кузове седан или универсал Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla Active Sport займет нишу между версией GR Sport и экстремальным 300-сильным вариантом GR. Она предлагается в кузове седан и универсал.

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Отличить Toyota Corolla Active Sport можно по более агрессивному переднему бамперу, а также черному обвесу и 17-дюймовым дискам. Автомобили будут красить только в белый, черный и серый цвета, также можно выбрать черную крышу.

В салоне установили спортивные кресла Фото: Toyota

Салон Toyota Corolla Active Sport отделали искусственной кожей черного цвета с контрастными серыми швами, а педали украсили металлическими накладками. К тому же, установлены спортивные передние сиденья.

Салон отделан искусственной кожей Фото: Toyota

Новая Toyota Corolla Active Sport доступна исключительно в 140-сильной гибридной версии с 1,8-литровой бензиновой четверкой и электромотором. Модель доступна с передним или полным приводом, а его подвеска перенастроена.

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