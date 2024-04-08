Маленький Bugatti: уникальный Peugeot 1913 года продают по цене Toyota Camry (фото)

Компактный Peugeot Bebe 1913 года был разработан в Bugatti. Двухместное 2,44-метровое авто весит всего 350 кг и способно разогнаться до 60 км/ч.

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В США продолжают распродавать коллекцию закрытого автомузея Питера Муллина. На этот раз в Калифорнии выставили на аукцион Gooding&Company очень необычный Peugeot Bebe 1913 года. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Двухместное авто весит всего 350 кг Фото: GOODING&COMPANY

История модели довольно интересная. Peugeot Bebe — по сути, является маленьким Bugatti. Компактное авто разработал Этторе Бугатти со своими подчиненными для фирмы Wanderer, а когда заказчики отказались от проекта, предложил его для Peugeot.

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С 1913 по 1916 год выпустили 3095 Peugeot Bebe и на то время это была самая массовая модель марки. Ее позиционировали, как доступные авто для сельских врачей, призванные заменить гужевой транспорт.

Авто отреставрировали до оригинального состояния Фото: GOODING&COMPANY

Двухместный Peugeot Bebe достигает всего 2,44 м в длину и весит 350 кг. Его оснастили скромным 855-кубовым мотором мощностью 10 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП, а максимальная скорость составляет 60 км/ч. Зависимая задняя подвеска создана по типу гоночных Bugatti.

Под капотом установлен 10-сильный двигатель Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно этот Peugeot Bebe отреставрирован до оригинального состояния. За него планируют получить от 25 000 до 35 000 долларов — как за новую Toyota Camry.

Между прочим, недавно на аукцион выставили невзрачный внедорожник Chevrolet легенды Голливуда.

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