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Авто

Маленький Bugatti: уникальный Peugeot 1913 года продают по цене Toyota Camry (фото)

Peugeot Bebe 1913, Peugeot Bebe
Фото: GOODING&COMPANY | Peugeot Bebe разработал Этторе Бугатти

Компактный Peugeot Bebe 1913 года был разработан в Bugatti. Двухместное 2,44-метровое авто весит всего 350 кг и способно разогнаться до 60 км/ч.

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В США продолжают распродавать коллекцию закрытого автомузея Питера Муллина. На этот раз в Калифорнии выставили на аукцион Gooding&Company очень необычный Peugeot Bebe 1913 года. О нем рассказали на сайте аукционного дома.

Peugeot Bebe 1913, Peugeot Bebe Fullscreen
Двухместное авто весит всего 350 кг
Фото: GOODING&COMPANY

История модели довольно интересная. Peugeot Bebe — по сути, является маленьким Bugatti. Компактное авто разработал Этторе Бугатти со своими подчиненными для фирмы Wanderer, а когда заказчики отказались от проекта, предложил его для Peugeot.

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С 1913 по 1916 год выпустили 3095 Peugeot Bebe и на то время это была самая массовая модель марки. Ее позиционировали, как доступные авто для сельских врачей, призванные заменить гужевой транспорт.

салон пежо бебе, Peugeot Bebe 1913, Peugeot Bebe Fullscreen
Авто отреставрировали до оригинального состояния
Фото: GOODING&COMPANY

Двухместный Peugeot Bebe достигает всего 2,44 м в длину и весит 350 кг. Его оснастили скромным 855-кубовым мотором мощностью 10 л. с. и 3-ступенчатой механической КПП, а максимальная скорость составляет 60 км/ч. Зависимая задняя подвеска создана по типу гоночных Bugatti.

двигатель пежо, Peugeot Bebe 1913, Peugeot Bebe Fullscreen
Под капотом установлен 10-сильный двигатель
Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно этот Peugeot Bebe отреставрирован до оригинального состояния. За него планируют получить от 25 000 до 35 000 долларов — как за новую Toyota Camry.

Между прочим, недавно на аукцион выставили невзрачный внедорожник Chevrolet легенды Голливуда.

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