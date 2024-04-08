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Авто

Маленький Bugatti: унікальний Peugeot 1913 року продають за ціною Toyota Camry (фото)

Peugeot Bebe 1913, Peugeot Bebe
Фото: GOODING&COMPANY | Peugeot Bebe розробив Етторе Бугатті

Компактний Peugeot Bebe 1913 року розробили в Bugatti. Двомісне 2,44-метрове авто важить усього 350 кг і здатне розігнатися до 60 км/год.

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Peugeot Bebe 1913, Peugeot Bebe Fullscreen
Двомісне авто важить всього 350 кг
Фото: GOODING&COMPANY

Історія моделі досить цікава. Peugeot Bebe – по суті, є маленьким Bugatti. Компактне авто розробив Етторе Бугатті зі своїми підлеглими для фірми Wanderer, а коли замовники відмовилися від проєкту, запропонував його для Peugeot.

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Із 1913 по 1916 рік випустили 3095 Peugeot Bebe і на той час це була наймасовіша модель марки. Її позиціонували, як доступні авто для сільських лікарів, покликані замінити гужовий транспорт.

салон пежо бебе, Peugeot Bebe 1913, Peugeot Bebe Fullscreen
Авто відреставрували до оригінального стану
Фото: GOODING&COMPANY

Двомісний Peugeot Bebe сягає всього 2,44 м у довжину та важить 350 кг. Його оснастили скромним 855-кубовим мотором потужністю 10 к. с. та 3-ступінчастою механічною КПП, а максимальна швидкість складає 60 км/год. Залежна задня підвіска створена по типу гоночних Bugatti.

двигун пежо, Peugeot Bebe 1913, Peugeot Bebe Fullscreen
Під капотом встановлений 10-сильний двигун
Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно цей Peugeot Bebe відреставрований до оригінального стану. За нього планують отримати від 25 000 до 35 000 доларів — як за нову Toyota Camry.

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