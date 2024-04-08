Маленький Bugatti: унікальний Peugeot 1913 року продають за ціною Toyota Camry (фото)

Компактний Peugeot Bebe 1913 року розробили в Bugatti. Двомісне 2,44-метрове авто важить усього 350 кг і здатне розігнатися до 60 км/год.

Related video

У США продовжують розпродавати колекцію закритого автомузею Пітера Мулліна. На цей раз у Каліфорнії виставили на аукціон Gooding&Company дуже незвичний Peugeot Bebe 1913 року. Про нього розповіли на сайті аукціонного дому.

Двомісне авто важить всього 350 кг Фото: GOODING&COMPANY

Історія моделі досить цікава. Peugeot Bebe – по суті, є маленьким Bugatti. Компактне авто розробив Етторе Бугатті зі своїми підлеглими для фірми Wanderer, а коли замовники відмовилися від проєкту, запропонував його для Peugeot.

Важливо

Міське "левеня": тест-драйв нового Peugeot 2008

Із 1913 по 1916 рік випустили 3095 Peugeot Bebe і на той час це була наймасовіша модель марки. Її позиціонували, як доступні авто для сільських лікарів, покликані замінити гужовий транспорт.

Авто відреставрували до оригінального стану Фото: GOODING&COMPANY

Двомісний Peugeot Bebe сягає всього 2,44 м у довжину та важить 350 кг. Його оснастили скромним 855-кубовим мотором потужністю 10 к. с. та 3-ступінчастою механічною КПП, а максимальна швидкість складає 60 км/год. Залежна задня підвіска створена по типу гоночних Bugatti.

Під капотом встановлений 10-сильний двигун Фото: GOODING&COMPANY

Конкретно цей Peugeot Bebe відреставрований до оригінального стану. За нього планують отримати від 25 000 до 35 000 доларів — як за нову Toyota Camry.

Між іншим, недавно на аукціон виставили непоказний позашляховик Chevrolet легенди Голлівуду.

Також Фокус розповідав, що з молотка піде розкішний Ford 60-х із телевізором та телефоном.