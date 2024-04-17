Дорогой суперкар Lamborghini сожгли во время ссоры (видео)

Сварка двух автодилеров закончилась поджогом Lamborghini Gallardo. Суперкар стоимостью более 100 000 долларов полностью выгорел и восстановить его невозможно.

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В Индии сгорел суперкар Lamborghini Gallardo. Дорогое авто подожгли среди белого дня из-за спора двух бизнесменов. Об этом сообщает издание Times of India.

Инцидент имел место в пригороде города Гайдерабад 13 апреля. Припаркованный на улице Lamborghini Gallardo Spyder загорелся и очень быстро сгорел. Автомобиль полностью уничтожен и не подлежит восстановлению.

Владелец Lamborghini, продавец подержанных авто Нирай, написал заявление в полицию и рассказал, что суперкар поджег его коллега Ахмед. Два дилера встретились, чтобы решить спор — они не могли поделить комиссионные средства, полученные от продажи авто.

Индийцы не смогли договориться и начали ссориться. По словам владельца Lamborghini, Ахмед начал вести себя агрессивно и поджег суперкар. Теперь ему грозит уголовная ответственность, да и возместить ущерб Нираю также придется.

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Цена Lamborghini Gallardo сейчас составляет минимум 100 000 долларов. Суперкар выпускали с 2004 по 2014 год и оснащали 5,2-литровым V10 мощностью 500-570 л.с.

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