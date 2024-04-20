Lamborghini показали нестандартный внедорожный суперкар в камуфляже (фото)

Новые Lamborghini Huracan Sterrato отличаются камуфляжной окраской и особой внутренней отделкой. Суперкары получили новый пластиковый обвес, а их клиренс увеличен до 170 мм.

Related video

Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato получил оригинальные версии. Все они имеют камуфляжную окраску. О них рассказали на сайте итальянского производителя.

Lamborghini Huracan Sterrato доработали в рамках программы персонализации Ad Personam. Всего выпустят 12 таких авто — по три купе в каждом цвете: Neve (снежно-белый), Sand (песчаный), Bosco (зеленый хаки) и Terra (бело-оранжевый).

Lamborghini Huracan Sterrato Bosco Фото: Lamborghini Lamborghini Huracan Sterrato Terra Фото: Lamborghini Lamborghini Huracan Sterrato Sand Фото: Lamborghini Lamborghini Huracan Sterrato Neve Фото: Lamborghini

Кроме того, у автомобилей черная крыша с багажником, темные матовые 19-дюймовые диски и яркие тормозные суппорты. Кроме того, несколько изменен пластиковый обвес.

Важно

Настоящий эксклюзив: в Украине заметили 630-сильный суперкар Maserati (фото)

Салон Lamborghini Huracan Sterrato отделан карбоном и алькантарой, которую разбавляют яркие вставки. Также установлена памятная табличка с серийным номером авто.

Салон отделан карбоном и алькантарой Фото: Lamborghini

Силовой агрегат Lamborghini Huracan Sterrato остался без изменений. Внедорожный суперкар оснащен 5,2-литровым V10 мощностью 610 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке 260 км/ч. Авто имеет полный привод, а его клиренс увеличен до 170 мм.

Кстати, эти суперкары — одни из последних Lamborghini Huracan, ведь модель снимают с производства и готовят ее преемника. Ранее презентовали еще один лимитированный вариант Huracan.

Также Фокус рассказывал, что суперкар Lamborghini сожгли во время ссоры.