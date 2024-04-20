Lamborghini показали нестандартний позашляховий суперкар у камуфляжі (фото)

Нові Lamborghini Huracan Sterrato вирізняються камуфляжним забарвленням та особливим внутрішнім оздобленням. Суперкари отримали новий пластиковий обвіс, а їх кліренс збільшено до 170 мм.

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Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato отримав оригінальні версії. Всі вони мають камуфляжне забарвлення. Про них розповіли на сайті італійського виробника.

Lamborghini Huracan Sterrato доопрацювали в рамках програми персоналізації Ad Personam. Усього випустять 12 таких авто – по три купе в кожному кольорі: Neve (сніжно-білий), Sand (піщаний), Bosco (зелений хакі) і Terra (біло-оранжевий).

Lamborghini Huracan Sterrato Bosco Фото: Lamborghini Lamborghini Huracan Sterrato Terra Фото: Lamborghini Lamborghini Huracan Sterrato Sand Фото: Lamborghini Lamborghini Huracan Sterrato Neve Фото: Lamborghini

Крім того, у автомобілів чорний дах з багажником, темні матові 19-дюймові диски та яскраві гальмівні супорти. Крім того, дещо змінений пластиковий обвіс.

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Салон Lamborghini Huracan Sterrato оздоблений карбоном і алькантарою, яку розбавляють яскраві вставки. Також встановлена пам’ятна табличка з серійним номером авто.

Салон оздоблений карбоном та алькантарою Фото: Lamborghini

Силовий агрегат Lamborghini Huracan Sterrato залишився без змін. Позашляховий суперкар оснащений 5,2-літровим V10 потужністю 610 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 260 км/год. Авто має повний привід, а його кліренс збільшено до 170 мм.

До речі, ці суперкари — одні з останніх Lamborghini Huracan, адже модель знімають з виробництва і готують її наступника. Раніше презентували ще один лімітований варіант Huracan.

Також Фокус розповідав, що суперкар Lamborghini спалили під час сварки.