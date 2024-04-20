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Авто

Lamborghini показали нестандартний позашляховий суперкар у камуфляжі (фото)

Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini
Фото: Lamborghini | Lamborghini Huracan Sterrato доопрацювали за програмою Ad Personam

Нові Lamborghini Huracan Sterrato вирізняються камуфляжним забарвленням та особливим внутрішнім оздобленням. Суперкари отримали новий пластиковий обвіс, а їх кліренс збільшено до 170 мм.

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Суперкар Lamborghini Huracan Sterrato отримав оригінальні версії. Всі вони мають камуфляжне забарвлення. Про них розповіли на сайті італійського виробника.

Lamborghini Huracan Sterrato доопрацювали в рамках програми персоналізації Ad Personam. Усього випустять 12 таких авто – по три купе в кожному кольорі: Neve (сніжно-білий), Sand (піщаний), Bosco (зелений хакі) і Terra (біло-оранжевий).

Lamborghini Huracan Sterrato Bosco, Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Huracan Sterrato Bosco
Фото: Lamborghini
Lamborghini Huracan Sterrato Terra, Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Huracan Sterrato Terra
Фото: Lamborghini
Lamborghini Huracan Sterrato Sand, Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Huracan Sterrato Sand
Фото: Lamborghini
Lamborghini Huracan Sterrato Neve, Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Huracan Sterrato Neve
Фото: Lamborghini
Lamborghini Huracan Sterrato Bosco, Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini
Lamborghini Huracan Sterrato Terra, Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini
Lamborghini Huracan Sterrato Sand, Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini
Lamborghini Huracan Sterrato Neve, Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini

Крім того, у автомобілів чорний дах з багажником, темні матові 19-дюймові диски та яскраві гальмівні супорти. Крім того, дещо змінений пластиковий обвіс.

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Салон Lamborghini Huracan Sterrato оздоблений карбоном і алькантарою, яку розбавляють яскраві вставки. Також встановлена пам’ятна табличка з серійним номером авто.

салон Lamborghini Huracan Sterrato, Lamborghini Huracan, суперкар Lamborghini Fullscreen
Салон оздоблений карбоном та алькантарою
Фото: Lamborghini

Силовий агрегат Lamborghini Huracan Sterrato залишився без змін. Позашляховий суперкар оснащений 5,2-літровим V10 потужністю 610 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 260 км/год. Авто має повний привід, а його кліренс збільшено до 170 мм.

До речі, ці суперкари — одні з останніх Lamborghini Huracan, адже модель знімають з виробництва і готують її наступника. Раніше презентували ще один лімітований варіант Huracan.

Також Фокус розповідав, що суперкар Lamborghini спалили під час сварки.