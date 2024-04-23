Первый пикап Kia бросит вызов Toyota Hilux и Mitsubishi L200 (фото, видео)

Новый Kia Tasman — среднеразмерный рамный пикап с рубленым дизайном. Модель дебютирует в 2,2-литровой дизельной версии, а позже ожидается бензиновый V6.

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Обнародованы официальные фото и видео с новым Kia Tasman. Первый рамный пикап в истории южнокорейской марки появится в 2025 году. Его подробности раскрыли на официальном сайте Kia.

Пикап Kia Tasman показали в ярком камуфляже. Разработал его известный австралийский художник Ричард Бойд-Данлоп.

Камуфляж для авто создал австралийский художник Ричард Бойд-Данлоп Фото: скриншот / YouTube

Несмотря на камуфляж, все же можно разглядеть брутальный рубленый дизайн Kia Tasman. Пикап напоминает электромобили Kia EV9 и EV5: у него высокий капот, выраженные расширенные колесные арки и узенькие светодиодные фары.

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Пока информации о новом Kia Tasman не очень много. Заявлено, что это среднеразмерный рамный пикап, который бросит вызов Toyota Hilux, Ford Ranger и Mitsubishi L200. Подтверждено, что модель будет продаваться в Азии, Африке и Австралии, а вот Европа и Америка пока под вопросом.

Пикап Kia Tasman построен на рамной платформе внедорожника Mohave. Известно, что он получит 2,2-литровый 200-сильный турбодизель, также должна появиться модификация GT с бензиновым V6. Полный привод дополнят понижающей передачей.

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