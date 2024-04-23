Перший пікап Kia кине виклик Toyota Hilux та Mitsubishi L200 (фото, відео)

Новий Kia Tasman — середньорозмірний рамний пікап із рубаним дизайном. Модель дебютує в 2,2-літровій дизельній версії, а пізніше очікується бензиновий V6.

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Оприлюднено офіційні фото та відео з новим Kia Tasman. Перший рамний пікап у історії південнокорейської марки з’явиться у 2025 році. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Kia.

Пікап Kia Tasman показали в яскравому камуфляжі. Розробив його відомий австралійський художник Річард Бойд-Данлоп.

Камуфляж для авто створив австралійський художник Річард Бойд-Данлоп Фото: скриншот / YouTube

Незважаючи на камуфляж, все ж можна розгледіти брутальний рубаний дизайн Kia Tasman. Пікап нагадує електромобілі Kia EV9 і EV5: у нього високий капот, виражені розширені колісні арки та вузенькі світлодіодні фари.

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Поки інформації про новий Kia Tasman не дуже багато. Заявлено, що це середньорозмірний рамний пікап, який кине виклик Toyota Hilux, Ford Ranger та Mitsubishi L200. Підтверджено, що модель продаватиметься в Азії, Африці та Австралії, а от Європа і Америка поки під питанням.

Пікап Kia Tasman збудовано на рамній платформі позашляховика Mohave. Відомо, що він отримає 2,2-літровий 200-сильний турбодизель, також повинна з’явитися модифікація GT із бензиновим V6. Повний привід доповнять знижувальною передачею.

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