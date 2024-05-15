Обстрелянный военный Land Rover превратили в автодом (видео)
Внедорожник Land Rover Defender получил жилой модуль со спальными местами, кухней и санузлом. Кроме того, установили солнечные батареи и большой бак с водой.
Военный Land Rover Defender 1997 года, который пострадал от обстрела во время войны в Ираке, получил новую жизнь. Его превратили в дом на колесах. Об этом рассказывают в видео на Youtube-канале motodrome land rover.
Проект назвали Monty. На восстановление поврежденного в Ираке Land Rover и создание автодома ушло 7 лет. Тюнинг Land Rover Defender выполнила компания Overland Campers.Важно
Внедорожник оборудовали большим жилым модулем с подъемной крышей. Он рассчитан на ночевку 3-4 человек — внутри установлены раскладные кровати.
Также внутри нашлось место для санузла и кухни с плитой, холодильником, раковиной и многочисленными шкафами и ящиками. Кроме того, установили дополнительную печку, газовый баллон, 60-литровый бак для воды, дополнительную батарею и солнечные панели на крыше.
Автодом Land Rover Defender оснащен 3,0-литровым турбодизелем и 5-ступенчатой механической КПП. Сейчас автомобиль выставили на продажу за 35 тыс. фунтов стерлингов ($44 000).
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