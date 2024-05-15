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Обстріляний військовий Land Rover перетворили на автодім (відео)

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Фото: скриншот / YouTube | Військовий Land Rover переробили на дім на колесах

Позашляховик Land Rover Defender отримав жилий модуль зі спальними місцями, кухнею та санвузлом. Крім того, встановили сонячні батареї та великий бак із водою.

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Військовий Land Rover Defender 1997 року, який постраждав від обстрілу під час війни в Іраку, отримав нове життя. Його перетворили на дім на колесах. Про це розповідають у відео на Youtube-каналі motodrome land rover.

Land Rover 1997, Land Rover, Land Rover Defender, дім на колесах, автодім Land Rover, Fullscreen
Дах позашляховика піднімається
Фото: скриншот / YouTube

Проєкт назвали Monty. На відновлення пошкодженого в Іраку Land Rover та створення автодому пішло 7 років. Тюнінг Land Rover Defender виконала компанія Overland Campers.

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Позашляховик обладнали великим жилим модулем із підйомним дахом. Він розрахований на ночівлю 3-4 осіб – всередині встановлені розкладні ліжка.

Land Rover 1997, Land Rover, Land Rover Defender, дім на колесах, автодім Land Rover, Fullscreen
Автодім розрахований на 3-4 особи
Фото: скриншот / YouTube
Land Rover 1997, Land Rover, Land Rover Defender, дім на колесах, автодім Land Rover, Fullscreen
Кухня доповнена плитою, раковиною та холодильником
Фото: скриншот / YouTube

Також усередині знайшлося місце для санвузла та кухні з плитою, холодильником, раковиною і численними шафами й шухлядами. Крім того, встановили додаткову пічку, газовий балон, 60-літровий бак для води, додаткову батарею та сонячні панелі на даху.

Автодім Land Rover Defender оснащено 3,0-літровим турбодизелем і 5-ступінчастою механічною КПП. Зараз автомобіль виставили на продаж за 35 тис. фунтів стерлінгів ($44 000).

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