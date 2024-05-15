Обстріляний військовий Land Rover перетворили на автодім (відео)
Позашляховик Land Rover Defender отримав жилий модуль зі спальними місцями, кухнею та санвузлом. Крім того, встановили сонячні батареї та великий бак із водою.
Військовий Land Rover Defender 1997 року, який постраждав від обстрілу під час війни в Іраку, отримав нове життя. Його перетворили на дім на колесах. Про це розповідають у відео на Youtube-каналі motodrome land rover.
Проєкт назвали Monty. На відновлення пошкодженого в Іраку Land Rover та створення автодому пішло 7 років. Тюнінг Land Rover Defender виконала компанія Overland Campers.Важливо
Позашляховик обладнали великим жилим модулем із підйомним дахом. Він розрахований на ночівлю 3-4 осіб – всередині встановлені розкладні ліжка.
Також усередині знайшлося місце для санвузла та кухні з плитою, холодильником, раковиною і численними шафами й шухлядами. Крім того, встановили додаткову пічку, газовий балон, 60-літровий бак для води, додаткову батарею та сонячні панелі на даху.
Автодім Land Rover Defender оснащено 3,0-літровим турбодизелем і 5-ступінчастою механічною КПП. Зараз автомобіль виставили на продаж за 35 тис. фунтів стерлінгів ($44 000).
Раніше Фокус розповідав про розкішний 13-метровий дім на колесах зіркового боксера.
Також ми писали про найшвидший у світі автодім, здатний розвинути 300 км/год.