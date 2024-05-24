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Авто

Новый Nissan Murano 2025 впервые заметили на дорогах (фото)

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Фото: carscoops.com | Nissan Murano вскоре сменит поколение

Кроссовер Nissan Murano 2025 изменится внешне и станет более современным внутри. Кроссовер получит новый турбомотор и 9-ступенчатый автомат.

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В США заметили новый Nissan Murano четвертого поколения. Кроссовер проходит тесты и будет презентован до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.

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Дизайн кроссовера изменится
Фото: carscoops.com
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Nissan Murano 2025 сфотографировали на хайвее в штате Мичиган. Кроссовер полностью оклеен камуфляжной пленкой, однако отдельные его детали можно разглядеть. В частности, передняя часть авто выдержана в стилистике Nissan Ariya и нового Kicks. Силуэт авто остается знакомым, а вот боковины стали менее рельефными. Сзади видны более тонкие фонари.

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Для модели готовят новый турбомотор
Фото: carscoops.com

На фото попал и салон Nissan Murano 2025. На передней панели кроссовера установлены два широких дисплея. Кроме того, некоторые кнопки авто стали сенсорными.

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На передней панели установлено два дисплея
Фото: carscoops.com

Кроссовер построят на модернизированной платформе Nissan D, то есть родственниками модели будут Nissan Pathfinder и Infiniti QX60. Не исключено, что новый Nissan Murano получит не 3,5-литровый V6, а 2,0-литровую турбочетверку от Infiniti QX55. Точно известно, что вместо вариатора кроссовер оборудуют 9-ступенчатым автоматом от ZF.

Кстати, на европейский рынок выходит новый Nissan Qashqai 2024.

Также Фокус рассказывал о недорогом семейном электрокаре Nissan.