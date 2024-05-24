Новый Nissan Murano 2025 впервые заметили на дорогах (фото)
Кроссовер Nissan Murano 2025 изменится внешне и станет более современным внутри. Кроссовер получит новый турбомотор и 9-ступенчатый автомат.
В США заметили новый Nissan Murano четвертого поколения. Кроссовер проходит тесты и будет презентован до конца нынешнего года. Об этом сообщает сайт Carscoops.Важно
Nissan Murano 2025 сфотографировали на хайвее в штате Мичиган. Кроссовер полностью оклеен камуфляжной пленкой, однако отдельные его детали можно разглядеть. В частности, передняя часть авто выдержана в стилистике Nissan Ariya и нового Kicks. Силуэт авто остается знакомым, а вот боковины стали менее рельефными. Сзади видны более тонкие фонари.
На фото попал и салон Nissan Murano 2025. На передней панели кроссовера установлены два широких дисплея. Кроме того, некоторые кнопки авто стали сенсорными.
Кроссовер построят на модернизированной платформе Nissan D, то есть родственниками модели будут Nissan Pathfinder и Infiniti QX60. Не исключено, что новый Nissan Murano получит не 3,5-литровый V6, а 2,0-литровую турбочетверку от Infiniti QX55. Точно известно, что вместо вариатора кроссовер оборудуют 9-ступенчатым автоматом от ZF.
Кстати, на европейский рынок выходит новый Nissan Qashqai 2024.
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