В Киеве замечен очень редкий и необычный кроссовер-кабриолет Nissan (фото)

Всего с 2011 по 2014 год выпущено только 6000 Nissan Murano CrossCabriolet. Внедорожный кабриолет предлагали исключительно с полным приводом и только в самой богатой комплектации.

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Nissan Murano лишился задних дверей Фото: autocentre.ua

Кроссовер Nissan Murano в кузове кабриолет был доступен только во втором поколении модели и выпускался с 2011 по 2014 годы. Всего собрано около 6000 таких авто и модель можно назвать современным раритетом. Конкретно этот кабриолет Nissan Murano – 2013 года выпуска.

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Nissan Murano CrossCabriolet получил складывающуюся тканевую крышу. Кроме того, у него отсутствуют задние двери, а передние – удлинены сразу на 200 мм. Примечательно, что по габаритам кабриолет фактически идентичен стандартному Nissan Murano 2011 – достигает 4825 мм в длину при колесной базе 2825 мм.

Кроссовер предлагали только в топовой комплектации Фото: Nissan

Кабриолет Nissan Murano считался своего рода эксклюзивом, поэтому предлагался только в одной богато оснащенной версии. Кроссовер получил электропривод и подогрев сидений, камеру заднего вида, раздельный климат-контроль, навигацию, круиз-контроль.

Силовой агрегат у Nissan Murano CrossCabriolet стандартный. Под капотом установлен 3,5-литровый 265-сильный V6, работающий в паре с вариатором. Все кабриолеты Nissan Murano являются полноприводными.

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