У Києві помічено дуже рідкісний та незвичайний кросовер-кабріолет Nissan (фото)

Всього з 2011 по 2014 рік випущено лише 6000 Nissan Murano Cross Cabriolet. Позашляховий кабріолет пропонували виключно з повним приводом і лише у найбагатшій комплектації.

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У Києві сфотографували рідкісний Nissan Murano Cross Cabriolet. Нестандартний автомобіль поєднує в собі риси кросовера та кабріолету. Знімки авто опублікував "Автоцентр".

Nissan Murano втратив задні двері Фото: autocentre.ua

Кросовер Nissan Murano у кузові кабріолет був доступний лише у другому поколінні моделі та випускався з 2011 по 2014 роки. Загалом зібрано близько 6000 таких авто й модель можна назвати сучасним раритетом. Саме цей кабріолет Nissan Murano — 2013 року випуску.

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Nissan Murano CrossCabriolet отримав тканинний дах, що складається. Крім того, у нього відсутні задні двері, а передні подовжені відразу на 200 мм. По габаритах кабріолет фактично ідентичний стандартному Nissan Murano 2011 – сягає 4825 мм у довжину при колісній базі 2825 мм.

Кросовер пропонували тільки в топовій комплектації Фото: Nissan

Кабріолет Nissan Murano вважався свого роду ексклюзивом, тому пропонувався лише в одній багато оснащеній версії. Кросовер отримав електропривод та підігрів сидінь, камеру заднього виду, роздільний клімат-контроль, навігацію, круїз-контроль.

Силовий агрегат у Nissan Murano Cross Cabriolet стандартний. Під капотом встановлений 3,5-літровий 265-сильний V6, який працює у парі з варіатором. Усі кабріолети Nissan Murano є повнопривідними.

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