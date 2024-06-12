Старший брат "Дастера": доступный семейный кроссовер Dacia заметили на дорогах (фото)

Недорогой 4,6-метровый кроссовер Dacia Bigster предложат в версиях на 5 и 7 мест. Модель будет доступна в бензиновом и гибридном вариантах.

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В Испании сфотографировали новый Dacia Bigster 2025. Семейный кроссовер проходит финальные тесты перед премьерой, которая запланирована на октябрьский автосалон в Париже. Фотографии с авто опубликовали на сайте Motor.es.

Автомобиль достигает 4,6 м в длину Фото: Motor.es

Кроссовер Dacia Bigster — старший брат Duster, построенный на той же платформе CMF-B. 4,6-метровое авто будет на 3000 евро дороже нового "Дастера" в аналогичной комплектации, а его топовая версия будет стоить примерно 30 000 евро. Продажи стартуют в 2025 году.

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Новый Dacia Bigster приехал на тесты в камуфляже, однако видно, что его рубленый дизайн выдержан в стилистике предсерийного концепткара и нового Duster 2024.

Салон Dacia Bigster 2025 не показали, однако, скорее всего, переднюю панель и руль позаимствуют у "Дастера". Ожидается, что большинство кроссоверов будут пятиместными, однако в отдельных странах предложат за доплату третий ряд кресел.

Dacia Bigster будут предлагать в бензиновой и гибридной версиях Фото: Motor.es

Младший брат Duster поделится и двигателями. Новый Dacia Bigster предложат с 1,2-литровым бензиновым турбомотором на 130 л. с. и 145-сильной гибридной установкой E-Tech. Запланированы версии с передним и полным приводом.

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