Старший брат "Дастера": доступний сімейний кросовер Dacia помітили на дорогах (фото)

Недорогий 4,6-метровий кросовер Dacia Bigster запропонують у версіях на 5 та 7 місць. Модель буде доступна в бензиновому та гібридному варіантах.

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У Іспанії сфотографували новий Dacia Bigster 2025. Сімейний кросовер проходить фінальні тести перед прем’єрою, яка запланована на жовтневий автосалон у Парижі. Світлини з авто опублікували на сайті Motor.es.

Автомобіль сягає 4,6 м у довжину Фото: Motor.es

Кросовер Dacia Bigster – старший брат Duster, збудований на тій же платформі CMF-B. 4,6-метрове авто буде на 3000 євро дорожчим за новий "Дастер" у аналогічній комплектації, а його топова версія коштуватиме приблизно 30 000 євро. Продажі стартують у 2025 році.

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Новий Dacia Bigster приїхав на тести в камуфляжі, проте видно, що його рубаний дизайн витриманий в стилістиці передсерійного концепткара та нового Duster 2024.

Салон Dacia Bigster 2025 не показали, проте, скоріше за все, передню панель та кермо запозичать у "Дастера". Очікується, що більшість кросоверів будуть п’ятимісними, проте в окремих країнах запропонують за доплату третій ряд крісел.

Dacia Bigster пропонуватимуть у бензиновій та гібридній версіях Фото: Motor.es

Молодший брат Duster поділиться і двигунами. Новий Dacia Bigster запропонують із 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 130 к. с. та 145-сильною гібридною установкою E-Tech. Заплановані версії з переднім та повним приводом.

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