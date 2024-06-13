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Японский электромобиль установил новый мировой рекорд скорости (фото, видео)

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Aspark Owl SP600 разогнали до 438,7 км/ч

Новый Aspark Owl SP600 в Германии развил 438,7 км/ч. Электрический суперкар оснащен четырьмя моторами и отличается продуманной аэродинамикой.

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Японский электрический суперкар Aspark Owl продолжает бить рекорды. Теперь это самый быстрый электромобиль в мире. Об этом сообщает сайт Carscoops.

На автодроме Папенбург в Германии гонщик Марк Бассенк разогнал новый Aspark Owl в специальной версии SP600 до 438,7 км/ч, то есть суперкар на 26,7 км/ч быстрее предыдущего рекордсмена Rimac Nevera.

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Aspark Owl SP600 вскоре начнут производить

Стоит отметить, что вариант Aspark Owl SP600 пока не является серийным — его производство планируют начать в ближайшее время. Визуально он отличается от стандартного суперкара более обтекаемым кузовом с удлиненной задней частью. Кроме того, у него отсутствуют зеркала заднего вида и установлены особые шины Bridgestone Potenza Race.

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Характеристики силовой установки Aspark Owl SP600 пока держатся в секрете. Известно, что стандартная модель оснащена четырьмя электромоторами общей мощностью 1985 л.с.

Ранее именно стандартный суперкар Aspark Owl установил рекорд разгона до 100 км/ч среди серийных авто — 1,72 с. Всего выпустили 50 таких купе.

Кстати, недавно самые быстрые в мире кроссоверы сравнили в драгрейсинге. Результаты оказались довольно неожиданными.

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