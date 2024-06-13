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Японський електромобіль встановив новий світовий рекорд швидкості (фото, відео)

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Aspark Owl SP600 розігнали до 438,7 км/год

Новий Aspark Owl SP600 у Німеччині розвинув 438,7 км/год. Електричний суперкар оснащений чотирма моторами і вирізняється продуманою аеродинамікою.

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Японський електричний суперкар Aspark Owl продовжує бити рекорди. Тепер це найшвидший електромобіль у світі. Про це повідомляє сайт Carscoops.

На автодромі Папенбург в Німеччині гонщик Марк Бассенк розігнав новий Aspark Owl у спеціальній версії SP600 до 438,7 км/год, тобто суперкар на 26,7 км/год швидший за попереднього рекордсмена Rimac Nevera.

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Aspark Owl SP600 невдовзі почнуть виробляти

Варто відзначити, що варіант Aspark Owl SP600 поки не є серійним – його виробництво планують почати найближчим часом. Візуально він відрізняється від стандартного суперкара більш обтічним кузовом із подовженою задньою частиною. Крім того, у нього відсутні дзеркала заднього виду та встановлені особливі шини Bridgestone Potenza Race.

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Характеристики силової установки Aspark Owl SP600 поки тримають у секреті. Відомо, що стандартна модель оснащена чотирма електромоторами загальною потужністю 1985 к. с.

Раніше саме стандартний суперкар Aspark Owl встановив рекорд розгону до 100 км/год серед серійних авто – 1,72 с. Усього випустили 50 таких купе.

До речі, недавно найшвидші у світі кросовери порівняли в драгрейсингу. Результати виявилися досить несподіваними.

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