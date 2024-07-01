Миниатюрный эксклюзив за $140 000: самое маленькое авто в истории заметили на дорогах (фото)
Одноместный Peel P50 достигает всего 137 см в длину и весит всего 59 кг. До наших дней сохранилось только 30 таких автомобилей.
В Великобритании заметили настоящий раритет — миниатюрный Peel P50. Это самый маленький автомобиль в мире. О находке рассказало издание Express.
По словам автора фото, Peel P50 сфотографировали на улице с большим трафиком, то есть он добрался туда самостоятельно. Это действительно раритет, ведь в наши дни осталось на ходу только 30 таких авто. Кстати, другой Peel P50 установили возле одного из ресторанов Львова, однако он не способен ездить.
Всего с 1962 по 1965 год предприятие на британском острове Мэн изготовило всего 50 Peel P50 и сейчас это настоящий раритет. В 2022 году такой автомобиль продали на аукционе за 111 000 фунтов стерлингов ($140 000). Интересно, что новым он стоил всего 199 фунтов стерлингов.
Peel P50 достигает всего 137 см в длину и 99 см в ширину, а его масса — всего 59 кг. В 2010 году он попал в Книгу рекордов Гиннесса, как самое маленькое серийное авто всех времен и народов.
Peel P50 рассчитан на одного человека и небольшой багаж. Скромный 49-кубовый мотор на 4,2 л. с. разгоняет его до 61 км/ч. Примечательно, что задней передачи в авто нет, но есть ручка, чтобы тянуть его самостоятельно.
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