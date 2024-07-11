Существует в единственном экземпляре: в Киев приехал уникальный Land Rover (фото)

Специализированный Land Rover Defender создан в одном-единственном экземпляре. Его оборудовали системой спутниковой связи и зарядным устройством.

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В Киеве заметили нестандартный Land Rover Defender. Внедорожник подготовлен специально для Красного Креста. Его фотографии опубликовали на странице t.o.p.c.ar.s_ua в Instagram.

За основу взяли удлиненный Land Rover Defender 130 Фото: Topcars UA

Такой Land Rover Defender выпущен в единственном экземпляре и посвящен 160-летию Общества Красного Креста. Авто передали итальянскому отделению организации и оно используется в качестве мобильной станции связи.

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За основу взяли удлиненный Land Rover Defender 130 в версии Outbound. Его оборудовали системой связи со спутниковой антенной на крыше. Также установлены инвертор, зарядное устройство для электрооборудования и отделение для медикаментов.

Кроме того, Land Rover Defender 130 Outbound оборудовали лебедкой, подножками, фаркопом и шноркелем для преодоления водных преград. На крыше установили багажник и проблесковые маячки.

Под капотом Land Rover Defender Outbound установлена мощная 3,0-литровая турбошестерня на 400 л. с. В паре с ней работает 8-ступенчатый автомат, а полный привод дополнен понижающей передачей.

Кстати, недавно создали самый мощный Land Rover Defender с V8 на 635 сил.

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