Існує в єдиному екземплярі: у Київ приїхав унікальний Land Rover (фото)

Спеціалізований Land Rover Defender створений в одному-єдиному екземплярі. Його обладнали системою супутникового зв'язку та зарядним пристроєм.

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У Києві помітили нестандартний Land Rover Defender. Позашляховик підготовлений спеціально для Червоного Хреста. Його світлини опублікували на сторінці t.o.p.c.ar.s_ua в Instagram.

За основу взяли подовжений Land Rover Defender 130 Фото: Topcars UA

Такий Land Rover Defender випущений в єдиному екземплярі та присвячений 160-річчю Товариства Червоного Хреста. Авто передали італійському відділенню організації і воно використовується в якості мобільної станції зв’язку.

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За основу взяли подовжений Land Rover Defender 130 у версії Outbound. Його обладнали системою зв’язку із супутниковою антеною на даху. Також встановлені інвертор, зарядний пристрій для електрообладнання та відділення для медикаментів.

Крім того, Land Rover Defender 130 Outbound обладнали лебідкою, підніжками, фаркопом та шноркелем для подолання водних перешкод. На даху встановили багажник та проблискові маячки.

Під капотом Land Rover Defender Outbound встановлена потужна 3,0-літрова турбошістка на 400 к. с. У парі з нею працює 8-ступінчастий автомат, а повний привід доповнено знижувальною передачею.

До речі, нещодавно створили найпотужніший Land Rover Defender з V8 на 635 сил.

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