FIAT готовит новые нестандартные кроссоверы: первые подробности и видео

FIAT готовит новый купе-кроссовер и семиместную семейную модель. Автомобили будут доступны в бензиновых, гибридных и электрических модификациях.

Related video

Линейку FIAT вскоре пополнят два новых кроссовера. Их планируют презентовать в 2025 году, однако первый тизер с авто уже появился. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Кроссоверы FIAT дебютируют в 2025 году Фото: скриншот / YouTube

В коротком ролике изображения кроссоверов FIAT размыли пикселями, однако модели все же можно идентифицировать и разглядеть их нестандартный дизайн в духе нового FIAT Grande Panda.

Первое авто — новый FIAT Multipla, который возродят в формате кроссовера. Автомобиль будет близким родственником Citroen C3 Aircross и Opel Frontera. Он станет 4,4-метровым кроссовером, который предложат в вариантах на 5 и 7 мест.

Важно

Самый успешный в Италии: FIAT отмечает 125-летие (фото)

Вторая модель — купе-кроссовер, который выйдет на рынок осенью 2025 года и сменит FIAT Tipo. Он является собратом Citroen Basalt.

Кроссоверы FIAT предложат в 1,2-литровых бензиновых версиях (некоторые из них дополнят "мягкой" гибридной установкой), а также в 113-сильном электрическом варианте с запасом хода 300 км. Позже может появиться более "дальнобойная" электрическая модификация, способная проехать 400 км без подзарядки.

Кстати, недавно показали первые тизеры нового кроссовера Honda Passport.

Также Фокус рассказывал о возрожденном SsangYong Actyon.