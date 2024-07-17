FIAT готує нові нестандартні кросовери: перші подробиці та відео

FIAT готує новий купе-кросовер та семимісну сімейну модель. Автомобілі будуть доступні в бензинових, гібридних та електричних модифікаціях.

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Лінійку FIAT невдовзі поповнять два нових кросовери. Їх планують презентувати в 2025 році, проте перший тизер з авто уже зявився. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Кросовери FIAT дебютують у 2025 році Фото: скриншот / YouTube

У короткому ролику зображення кросоверів FIAT розмили пікселями, проте моделі все ж можна ідентифікувати та розгледіти їх нестандартний дизайн в дусі нового FIAT Grande Panda.

Перше авто – новий FIAT Multipla, який відродять у форматі кросовера. Автомобіль буде близьким родичем Citroen C3 Aircross та Opel Frontera. Він стане 4,4-метровим кросовером, який запропонують у варіантах на 5 і 7 місць.

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Друга модель – купе-кросовер, який вийде на ринок восени 2025 року та змінить FIAT Tipo. Він є побратимом Citroen Basalt.

Кросовери FIAT запропонують у 1,2-літрових бензинових версіях (деякі з них доповнять "м’якою" гібридною установкою), а також у 113-сильному електричному варіанті з запасом ходу 300 км. Пізніше може з’явитися більш "дальнобійна" електрична модифікація, здатна проїхати 400 км без підзарядки.

До речі, недавно показали перші тизери нового кросовера Honda Passport.

Також Фокус розповідав про відроджений SsangYong Actyon.