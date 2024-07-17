Новий кросовер Honda для бездоріжжя розсекретили до прем'єри (фото)
Нова Honda Passport 2025 стане потужнішою та брутальнішою на вигляд. Розробники приділили чимало уваги позашляховим можливостям кросовера.
Опубліковано перше офіційне зображення Honda Passport четвертого покоління. Кросовер презентують у кінці нинішнього року, а його продажі стартують на початку 2025-го. Тизери авто з’явилися на офіційному сайті Honda.
Нова Honda Passport залишиться молодшим братом моделі Pilot і збереже його платформу. Утім, тепер два кросовери суттєво відрізнятимуться своїм дизайном.
Салон Honda Passport 2025 не показали, проте він, скоріше за все, буде таким самим, як у старшої моделі Pilot. Кросовер отримає віртуальну панель приладів і 9-дюймовий тачскрін.Важливо
Кросовер Honda Passport 2025 вирізняється оригінальним дизайном передньої частини. У нього нестандартна решітка радіатора, С-подібні ходові вогні в фарах та повітрозабірник на капоті. Силует авто став більш кутастим.
В Honda Pilot запозичать і 3,5-літровий V6 потужністю 289 к. с. та 10-ступінчасту автоматичну КПП. Усі версії моделі будуть повнопривідними, причому в Honda вирішили серйозно покращити позашляхові можливості моделі.
До речі, недавно розсекретили новий сімейний електрокросовер Honda потужністю 469 сил.
Також Фокус розповідав, що в Україну повертається Honda Civic.