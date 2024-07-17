Новий кросовер Honda для бездоріжжя розсекретили до прем'єри (фото)

Нова Honda Passport 2025 стане потужнішою та брутальнішою на вигляд. Розробники приділили чимало уваги позашляховим можливостям кросовера.

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Опубліковано перше офіційне зображення Honda Passport четвертого покоління. Кросовер презентують у кінці нинішнього року, а його продажі стартують на початку 2025-го. Тизери авто з’явилися на офіційному сайті Honda.

Нова Honda Passport залишиться молодшим братом моделі Pilot і збереже його платформу. Утім, тепер два кросовери суттєво відрізнятимуться своїм дизайном.

Салон Honda Passport 2025 не показали, проте він, скоріше за все, буде таким самим, як у старшої моделі Pilot. Кросовер отримає віртуальну панель приладів і 9-дюймовий тачскрін.

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Кросовер Honda Passport 2025 вирізняється оригінальним дизайном передньої частини. У нього нестандартна решітка радіатора, С-подібні ходові вогні в фарах та повітрозабірник на капоті. Силует авто став більш кутастим.

В Honda Pilot запозичать і 3,5-літровий V6 потужністю 289 к. с. та 10-ступінчасту автоматичну КПП. Усі версії моделі будуть повнопривідними, причому в Honda вирішили серйозно покращити позашляхові можливості моделі.

До речі, недавно розсекретили новий сімейний електрокросовер Honda потужністю 469 сил.

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