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Оригінальний недорогий електрокросовер Honda розсекретили до презентації (фото)

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Фото: Honda | Honda Ye S7 — електрокросовер із нестандартним дизайном

Нова Honda Ye S7 — 4,75-метровий електрокросовер із оригінальним дизайном. Автомобіль випускатимуть у повнопривідній 469-сильній модифікації.

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Оприлюднено офіційні фото Honda Ye S7. Електричний кросовер надійде у продаж до кінця нинішнього року. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Honda Ye – сімейство недорогих електромобілів, яке складатиметься з шести моделей. Їх прототипи показали навесні на автошоу в Пекіні. Вироблятимуть електрокари на китайському підприємстві GAC-Honda.

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Кросовер сягає 4,75 м у довжину
Фото: Honda

Нова Honda Ye S7 – пятимісний сімейний електрокросовер із рубаним дизайном. У нього виражений "ніс", висока віконна лінія та великий кут нахилу задніх стійок даху. У авто оригінальні тоненькі фари, висувні дверні ручки та камери замість дзеркал заднього виду. Стандартними є 21-дюймові диски.

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Авто отримає 469-сильну установку
Фото: Honda

Розміри Honda Ye S7 2024:

  • довжина – 4750 мм;
  • ширина – 1930 мм;
  • висота – 1625 мм;
  • колісна база – 2930 мм;
  • маса – 2305 кг.
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Салон Honda Ye S7 не показали, проте є фото інтер’єру концепта. Там встановлені вузький цифровий щиток приладів, великий портретний тачскрін та монітори для камер-дзеркал. Електрокар оснащений панорамним дахом та двома бездротовими зарядками для смартфонів.

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На передній панелі встановили одразу чотири дисплеї
Фото: Honda

Стало відомо, що електромобіль Honda Ye S7 оснастять повнопривідною двомоторною установкою на 469 к. с., а його максимальну швидкість обмежать на позначці 180 км/год. Ємність батареї поки тримають у секреті, але відомо, що запас ходу перевищить 500 км.

До речі, на український ринок виходить новий плагін-гібрид Honda CR-V із витратою 0,8 л на 100 км.

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