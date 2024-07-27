Коллекционный спорткар Porsche 80-х превратили в оригинальный багги (фото)

Спорткар Porsche 928 подготовили к бездорожью. Купе получило внедорожные шины и лебедку, а его клиренс существенно увеличили.

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Классический Porsche 928 получил вторую жизнь. Спортивно-туристическое купе 80-х годов превратили в пляжный багги для любителей серфинга. Об этом сообщает сайт Motor1.

Оригинальный тюнинг Porsche 928 выполнили в польском ателье Lange & Lange для пляжного фестиваля. Проект назвали Sufari: это сочетание слов Surfing (серфинг) и Safari (это намек на многочисленные победы Porsche в африканском ралли "Сафари").

Спорткар получил внедорожные шины, а его клиренс увеличили

Porsche 928 получил большие внедорожные шины (для них понадобились расширители колесных арок), а его клиренс существенно увеличили. Спереди появились дополнительные фары и лебедка, а на крыше — багажник, к которому при необходимости можно прикрепить доску для серфинга.

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К тому же, автомобиль раскрасили в стилистике 80-х годов. Салон Porsche 928 Sufari не изменился, лишь на окнах появились сетки.

На крыше установили багажник

Бензиновый 4,5-литровый V8 мощностью 240 л.с. также остался без изменений, а вот трансмиссию, дифференциал и подвеску Porsche 928 усилили для бездорожья.

Кстати, недавно в Польше выполнили яркий тюнинг "Гелендвагена" в стилистике диско.

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