Колекційний спорткар Porsche 80-х перетворили на оригінальний багі (фото)

Спорткар Porsche 928 підготували до бездоріжжя. Купе отримало позашляхові шини та лебідку, а його кліренс суттєво збільшили.

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Класичний Porsche 928 отримав друге життя. Спортивно-туристичне купе 80-х років перетворили на пляжний багі для любителів серфінгу. Про це повідомляє сайт Motor1.

Оригінальний тюнінг Porsche 928 виконали в польському ательє Lange & Lange для пляжного фестивалю. Проєкт назвали Sufari: це поєднання слів Surfing (серфінг) та Safari (це натяк на численні перемоги Porsche в африканському ралі "Сафарі").

Спорткар отримав позашляхові шини, а його кліренс збільшили

Porsche 928 отримав великі позашляхові шини (для них знадобилися розширювачі колісних арок), а його кліренс суттєво збільшили. Спереду з’явилися додаткові фари та лебідка, а на даху – багажник, до якого за потреби можна прикріпити дошку для серфінгу.

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До того ж, автомобіль розфарбували в стилістиці 80-х років. Салон Porsche 928 Sufari не змінився, лише на вікнах з’явилися сітки.

На даху встановили багажник

Бензиновий 4,5-літровий V8 потужністю 240 к. с. також залишився без змін, а от трансмісію, диференціал та підвіску Porsche 928 посилили для бездоріжжя.

До речі, недавно в Польщі виконали яскравий тюнінг "Гелендвагена" в стилістиці диско.

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