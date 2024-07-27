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Авто

Колекційний спорткар Porsche 80-х перетворили на оригінальний багі (фото)

Porsche 928, тюнінг Porsche, Porsche 928 Sufari
Porsche 928 став основою для пляжного позашляховика

Спорткар Porsche 928 підготували до бездоріжжя. Купе отримало позашляхові шини та лебідку, а його кліренс суттєво збільшили.

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Класичний Porsche 928 отримав друге життя. Спортивно-туристичне купе 80-х років перетворили на пляжний багі для любителів серфінгу. Про це повідомляє сайт Motor1.

Оригінальний тюнінг Porsche 928 виконали в польському ательє Lange & Lange для пляжного фестивалю. Проєкт назвали Sufari: це поєднання слів Surfing (серфінг) та Safari (це натяк на численні перемоги Porsche в африканському ралі "Сафарі").

Porsche 928 Sufari, Porsche 928, тюнінг Porsche Fullscreen
Спорткар отримав позашляхові шини, а його кліренс збільшили

Porsche 928 отримав великі позашляхові шини (для них знадобилися розширювачі колісних арок), а його кліренс суттєво збільшили. Спереду з’явилися додаткові фари та лебідка, а на даху – багажник, до якого за потреби можна прикріпити дошку для серфінгу.

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До того ж, автомобіль розфарбували в стилістиці 80-х років. Салон Porsche 928 Sufari не змінився, лише на вікнах з’явилися сітки.

Porsche 928 Sufari, Porsche 928, тюнінг Porsche Fullscreen
На даху встановили багажник

Бензиновий 4,5-літровий V8 потужністю 240 к. с. також залишився без змін, а от трансмісію, диференціал та підвіску Porsche 928 посилили для бездоріжжя.

До речі, недавно в Польщі виконали яскравий тюнінг "Гелендвагена" в стилістиці диско.

Також Фокус розповідав про екстремальний японський пікап, створений для бездоріжжя.