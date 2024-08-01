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Авто

На аукцион выставили редкое спортивное авто Джереми Кларксона (фото)

Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort RS, Ford Escort, Ford Escort 1992, Джереми Кларксон
Фото: Iconic Auctioneers | Ford Escort RS Cosworth — полноприводный заряженный хэтчбек

Ford Escort RS Cosworth — лимитированная заряженная версия бюджетной модели. Полноприводный хэтчбек оснащен 227-сильным турбомотором и способен разогнаться до сотни за 5,7 с.

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В Великобритании на аукцион Iconic Auctioneers выставили Ford Escort 1992 года. За хэтчбек планируют получить 65 000 — 75 000 фунтов стерлингов ($83 200 — 96 000). Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Ford Escort RS, Ford Escort, Ford Escort 1992, Джереми Кларксон Fullscreen
Автомобиль получил огромное антикрыло
Фото: Iconic Auctioneers

Высокая цена Ford Escort обусловлена двумя факторами. Во-первых, это не стандартный бюджетный хэтчбек, а заряженная версия Ford Escort RS Cosworth. Изготовлено всего 2500 таких авто.

Ford Escort RS Cosworth — серийная версия раллийного авто. Хэтчбек оснащен 2,0-литровым 227-сильным турбомотором и полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 5,7 с и развить 232 км/ч.

салон Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort RS, Ford Escort, Ford Escort 1992, Джереми Кларксон Fullscreen
В салоне установлены спортивные руль и кресла
Фото: Iconic Auctioneers

От стандартной модели Ford Escort RS Cosworth отличается расширенными крыльями, обвесом и большим антикрылом. В салоне установлены спортивные руль и сиденья.

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Во-вторых, конкретно этот Ford Escort RS Cosworth в свое время был в гараже Джереми Кларксона. Машина является одним из предсерийных прототипов и ведущий Top Gear получил его на год для длительного теста.

Ford Escort RS Cosworth, Ford Escort RS, Ford Escort, Ford Escort 1992, Джереми Кларксон Fullscreen
Под капотом установлен 227-сильный турбомотор
Фото: Iconic Auctioneers

Заряженный хэтчбек стал повседневным авто Джереми Кларксона. После годичного лизинга его разыграли в лотерее. Авто неплохо сохранилось, а его пробег составляет 132,7 тыс. км.

Кстати, недавно на аукцион выставили коллекционный заряженный Mercedes S-Class звезды Голливуда.

Также Фокус рассказывал, что с молотка уйдет самая дорогая Alfa Romeo.