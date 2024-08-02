Роскошный Buick 60-х поехал после 26 лет простоя в сарае (видео)

Buick Wildcat — 5,6-метровый роскошный седан премиум-класса. Модель 1969 года оснащена 7,0-литровым 360-сильным V8 и автоматической КПП.

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В США смогли вернуть к жизни премиальный седан Buick Wildcat 1969 года. Роскошное полноразмерное авто не выезжало на дороги 26 лет. О нем рассказали в видео на Youtube-канале Budget Buildz.

Автомобиль смог завестись и поехать Фото: скриншот / YouTube

Этот Buick Wildcat перестали эксплуатировать в 1998 году и поставили в гараж в Южной Каролине. За 26 лет автомобиль покрылся слоем пыли и грязи, а его внутренняя отделка повреждена.

Впрочем, "техника" Buick Wildcat в довольно неплохом состоянии. Двигатель прочистили, заменили масло, аккумулятор и фильтры и после того, как подали бензин, он завелся.

Седан отправят на реставрацию

После этого в Buick Wildcat отремонтировали тормоза и смазали детали подвески и попробовали проехаться на авто. Винтажный седан смог без проблем передвигаться своим ходом.

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Теперь седан Buick Wildcat отправят на реставрацию. Роскошная модель является довольно редкой и коллекционной.

Buick Wildcat 1969 года — большой представительский седан длиной 5,6 м. Авто оснащено кондиционером, электростеклоподъемниками и автоматической КПП. Под капотом установлен 7,0-литровый 360-сильный V8.

Между прочим, ранее роскошный Oldsmobile Toronado 1968 года завелся и поехал после 44 лет простоя в гараже.

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