Розкішний Buick 60-х поїхав після 26 років простою в сараї (відео)

Buick Wildcat — 5,6-метровий розкішний седан преміумкласу. Модель 1969 року оснащена 7,0-літровим 360-сильним V8 і автоматичною КПП.

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У США змогли повернути до життя преміальний седан Buick Wildcat 1969 року. Розкішне повнорозмірне авто не виїжджало на дороги 26 років. Про нього розповіли у відео на Youtube-каналі Budget Buildz.

Автомобіль зміг завестися та поїхати Фото: скриншот / YouTube

Цей Buick Wildcat перестали експлуатувати в 1998 році та поставили в гараж у Південній Кароліні. За 26 років автомобіль покрився шаром пилу та бруду, а його внутрішнє оздоблення пошкоджене.

Утім, "техніка" Buick Wildcat у доволі непоганому стані. Двигун прочистили, замінили мастило, акумулятор та фільтри і після того, як подали бензин, він завівся.

Седан відправлять на реставрацію

Після цього в Buick Wildcat відремонтували гальма та змазали деталі підвіски і спробували проїхатися на авто. Вінтажний седан зміг без проблем пересуватися своїм ходом.

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Тепер седан Buick Wildcat відправлять на реставрацію. Розкішна модель є досить рідкісною і колекційною.

Buick Wildcat 1969 року – великий представницький седан довжиною 5,6 м. Авто оснащене кондиціонером, електростклопідйомниками та автоматичною КПП. Під капотом встановлено 7,0-літровий 360-сильний V8.

Між іншим, раніше розкішний Oldsmobile Toronado 1968 року завівся та поїхав після 44 років простою в гаражі.

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