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Авто

Винтажное американское авто завелось и поехало после четырех десятилетий простоя (видео)

Buick Special 1941, Buick Special, Buick 1941, Buick Special Series 40
Фото: скриншот / YouTube | Buick Special не ездил с 1985 года

Buick Special не ездил с 1985 года, однако довольно неплохо сохранился. Его 115-сильную восьмерку удалось завести после несложных манипуляций.

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В США смогли оживить купе Buick Special 1941 года. Премиальный автомобиль почти 40 лет простоял заброшенным. Ему посвятили видео на Youtube-канале NoNonsenseKnowHow.

Buick Special, Buick Special 1941, Buick 1941, Buick 1941, Buick Special Series 40 Fullscreen
Автомобиль удалось завести

Этот Buick Special Series 40 Sedanet не ездил с 1985 года. Его поставили в гараж, однако авто нельзя назвать заброшенным, ведь оно хранилось в неплохих условиях.

Впрочем, Buick Special все же нуждается в реставрации. На его кузове видны вмятины, царапины и ржавчина, а в салоне повреждена отделка.

салон Buick Special, Buick Special, Buick 1941, Buick Special Series 40 Fullscreen
В салоне повреждена отделка
Фото: скриншот / YouTube

А вот двигатель Buick Special на удивление неплохо сохранился. Его прочистили, установили новый аккумулятор и подали топливо и он завелся. А после того, как отремонтировали КПП, которая заклинила на первой передаче, авто смогло самостоятельно выехать из гаража.

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Теперь Buick 1941 года отправят новому владельцу в Австралию и он займется его реставрацией. Сейчас эта модель является раритетом.

Buick Special 1941 года — последняя довоенная модель марки, ведь после вступления США во Вторую мировую производство легковых авто там прекратили. Роскошное купе оснащено 4,1-литровой рядной восьмеркой на 115 сил и 3-ступенчатой механической КПП.

Кстати, недавно вернули к жизни седан Buick Wildcat 60-х, который 26 лет простоял в сарае.

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