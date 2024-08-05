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Авто

Вінтажне американське авто завелося та поїхало після чотирьох десятиліть простою (відео)

Buick Special 1941, Buick Special, Buick 1941, Buick Special Series 40
Фото: скриншот / YouTube | Buick Special не їздив із 1985 року

Buick Special не їздив із 1985 року, проте доволі непогано зберігся. Його 115-сильну вісімку вдалося завести після нескладних маніпуляцій.

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У США змогли оживити купе Buick Special 1941 року. Преміальний автомобіль майже 40 років простояв занедбаним. Йому присвятили відео на Youtube-каналі NoNonsenseKnowHow.

Buick Special, Buick Special 1941, Buick 1941, Buick Special Series 40 Fullscreen
Автомобіль вдалося завести

Цей Buick Special Series 40 Sedanet не їздив з 1985 року. Його поставили в гараж, проте авто не можна назвати занедбаним, адже воно зберігалося в непоганих умовах.

Утім, Buick Special все ж потребує реставрації. На його кузові видно вм’ятини, подряпини та іржу, а в салоні пошкоджене оздоблення.

салон Buick Special, Buick Special, Buick 1941, Buick Special Series 40 Fullscreen
У салоні пошкоджеге оздоблення
Фото: скриншот / YouTube

А от двигун Buick Special на диво непогано зберігся. Його прочистили, встановили новий акумулятор та подали пальне і він завівся. А після того, як відремонтували КПП, яка заклинила на першій передачі, авто змогло самостійно виїхати з гаража.

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Тепер Buick 1941 року відправлять новому власнику в Австралію і він займеться його реставрацією. Зараз ця модель є раритетом.

Buick Special 1941 року – остання довоєнна модель марки, адже після вступу США в Другу світову виробництво легкових авто там припинили. Розкішне купе оснащене 4,1-літровою рядною вісімкою на 115 сил та 3-ступінчастою механічною КПП.

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