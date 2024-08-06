В лесу обнаружили заброшенную свалку с редкими ретроавто (видео)

На свалке преобладают классические американские автомобили, выпущенные с 30-х по 90-е годы прошлого века. Среди них есть ценные коллекционные экземпляры.

Related video

В США обнаружили кладбище старинных автомобилей. Примерно сотня машин ржавеет на краю леса. О находке рассказали в видео на Youtube-канале Real Steel Fabrictaions.

Chevrolet Camaro Фото: скриншот / YouTube

Свалка авто работала с 30-х по 90-е годы прошлого столетия. Поскольку она уже несколько десятилетий заброшена, то некоторые машины уже поросли деревьями и кустами.

Cadillac Seville Фото: скриншот / YouTube

На свалке преобладают американские автомобили, есть среди них и редкие модели. В частности, удалось идентифицировать седан Studebaker Lark (в экспортном варианте с рулем справа) и Plymouth Valiant 60-х годов, а также раритетный внедорожник International Harvester Scout.

Важно

Роскошный Buick 60-х поехал после 26 лет простоя в сарае (видео)

Также под открытым небом стоят спортивный Chevrolet Camaro, роскошные Cadillac Seville, Buick Roadmaster и сразу два Pontiac Grand Prix.

Состояние автомобилей оставляет желать лучшего. Большинство из них заржавели и восстановить их довольно трудно. В несколько лучшем состоянии оказался пикап Mazda B2000, поэтому его забрали со свалки на реставрацию.

Кстати, недавно в США обнаружили кладбище новеньких электромобилей. Их готовят к утилизации.

Также Фокус рассказывал, что в старом сарае обнаружили заброшенный американский спорткар за $125 000.