У лісі виявили покинуте звалище з рідкісними ретроавто (відео)

На звалищі переважають класичні американські автомобілі, випущені з 30-х по 90-ті роки минулого століття. Серед них є цінні колекційні екземпляри.

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У США виявили кладовище старовинних автомобілів. Приблизно сотня машин іржавіє на краю лісу. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Real Steel Fabrictaions.

Chevrolet Camaro Фото: скриншот / YouTube

Звалище авто працювало з 30-х по 90-ті роки минулого сторіччя. Оскільки воно вже кілька десятиліть закинуте, то деякі машини вже поросли деревами та кущами.

Cadillac Seville Фото: скриншот / YouTube

На звалищі переважають американські автомобілі, є серед них і рідкісні моделі. Зокрема, вдалося ідентифікувати седан Studebaker Lark (в експортному варіанті з кермом праворуч) та Plymouth Valiant 60-х років, а також раритетний позашляховик International Harvester Scout.

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Також під відкритим небом стоять спортивний Chevrolet Camaro, розкішні Cadillac Seville, Buick Roadmaster та одразу два Pontiac Grand Prix.

Стан автомобілів залишає бажати кращого. Більшість із них заіржавіли і відновити їх досить важко. У дещо кращому стані виявився пікап Mazda B2000, тому його забрали зі звалища на реставрацію.

До речі, нещодавно в США виявили кладовище новеньких електромобілів. Їх готують до утилізації.

Також Фокус розповідав, що в старому сараї виявили покинутий американський спорткар за $125 000.