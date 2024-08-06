У лісі виявили покинуте звалище з рідкісними ретроавто (відео)
На звалищі переважають класичні американські автомобілі, випущені з 30-х по 90-ті роки минулого століття. Серед них є цінні колекційні екземпляри.
У США виявили кладовище старовинних автомобілів. Приблизно сотня машин іржавіє на краю лісу. Про знахідку розповіли у відео на Youtube-каналі Real Steel Fabrictaions.
Звалище авто працювало з 30-х по 90-ті роки минулого сторіччя. Оскільки воно вже кілька десятиліть закинуте, то деякі машини вже поросли деревами та кущами.
На звалищі переважають американські автомобілі, є серед них і рідкісні моделі. Зокрема, вдалося ідентифікувати седан Studebaker Lark (в експортному варіанті з кермом праворуч) та Plymouth Valiant 60-х років, а також раритетний позашляховик International Harvester Scout.Важливо
Також під відкритим небом стоять спортивний Chevrolet Camaro, розкішні Cadillac Seville, Buick Roadmaster та одразу два Pontiac Grand Prix.
Стан автомобілів залишає бажати кращого. Більшість із них заіржавіли і відновити їх досить важко. У дещо кращому стані виявився пікап Mazda B2000, тому його забрали зі звалища на реставрацію.
До речі, нещодавно в США виявили кладовище новеньких електромобілів. Їх готують до утилізації.
Також Фокус розповідав, що в старому сараї виявили покинутий американський спорткар за $125 000.