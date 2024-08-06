С дверьми как у Lamborghini: на аукцион выставили необычный автобус Канье Уэста (фото)

Изготовлено всего 100 автобусов Mauck MSV 1120S Elite с оригинальными дверями, которые поднимаются вверх. Канье Уэст выбрал версию модели с роскошным кожаным диваном в салоне.

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В США на аукционе Cars and Bids продают микроавтобус Mauck MSV 1120S Elite 1996 года. Эта редкая и необычная модель ранее принадлежала рэперу Канье Уэсту. О ней рассказали на сайте аукционного.

Передняя дверь автобуса поднимается вверх Фото: Cars and Bids

Канье Уэст приобрел микроавтобус в апреле прошлого года через свою компанию Yeezy LLC. Нынешний владелец купил Mauck MSV 1120S Elite в январе этого года.

Автобус принадлежал Канье Уэсту Фото: Cars and Bids

Всего в 1996 году изготовили всего 100 Mauck MSV 1120S Elite. Его позиционировали как роскошный автобус VIP-класса. Даже сейчас он впечатляет.

Самая интересная деталь Mauck MSV 1120S Elite — его двери. Они поднимаются вверх — как у Lamborghini. Кузов автобуса изготовлен из композитных материалов. Интересно, что его третья ось скрыта.

Салон отделан кожей Фото: Cars and Bids

Салон Mauck MSV 1120S Elite отделан кожей и деревом. Внутри установлены мягкие кресла и большой угловой диван.

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На потолке появился 17-дюймовый монитор. Кроме того, микроавтобус оснащен акустикой Kenwood, мощным климат-контролем, а также холодильником и даже умывальником.

Сзади установлен удобный диван Фото: Cars and Bids

Автобус Mauck MSV 1120S Elite оснащен 6,3-литровым V8 от Chevrolet и автоматической КПП. Комфорт езды обеспечивает пневмоподвеска.

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