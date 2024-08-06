З дверима як у Lamborghini: на аукціон виставили незвичний автобус Каньє Веста (фото)

Виготовлено лише 100 автобусів Mauck MSV 1120S Elite з оригінальними дверима, які піднімаються догори. Каньє Вест обрав версію моделі з розкішним шкіряним диваном у салоні.

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У США на аукціоні Cars and Bids продають мікроавтобус Mauck MSV 1120S Elite 1996 року. Ця рідкісна і незвична модель раніше належала реперу Каньє Весту. Про неї розповіли на сайті аукціонну.

Передні двері автобуса піднімаються догори Фото: Cars and Bids

Каньє Вест придбав мікроавтобус в квітні минулого року через свою компанію Yeezy LLC. Нинішній власник купив Mauck MSV 1120S Elite в січні цього року.

Автобус належав Каньє Весту Фото: Cars and Bids

Усього в 1996 році виготовили лише 100 Mauck MSV 1120S Elite. Його позиціонували як розкішний автобус VIP-класу. Навіть зараз він вражає.

Найцікавіша деталь Mauck MSV 1120S Elite – його двері. Вони піднімаються догори – як в Lamborghini. Кузов автобуса виготовлений із композитних матеріалів. Цікаво, що його третя вісь схована.

Салон оздоблено шкірою Фото: Cars and Bids

Салон Mauck MSV 1120S Elite оздоблений шкірою та деревом. Усередині встановлені м’які крісла та великий кутовий диван.

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На стелі з’явився 17-дюймовий монітор. Крім того, мікроавтобус оснащений акустикою Kenwood, потужним клімат-контролем, а також холодильником і навіть умивальником.

Ззаду встановлено зручний диван Фото: Cars and Bids

Автобус Mauck MSV 1120S Elite оснащений 6,3-літровим V8 від Chevrolet та автоматичною КПП. Комфорт їзди забезпечує пневмопідвіска.

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