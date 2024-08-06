З дверима як у Lamborghini: на аукціон виставили незвичний автобус Каньє Веста (фото)
Виготовлено лише 100 автобусів Mauck MSV 1120S Elite з оригінальними дверима, які піднімаються догори. Каньє Вест обрав версію моделі з розкішним шкіряним диваном у салоні.
У США на аукціоні Cars and Bids продають мікроавтобус Mauck MSV 1120S Elite 1996 року. Ця рідкісна і незвична модель раніше належала реперу Каньє Весту. Про неї розповіли на сайті аукціонну.
Каньє Вест придбав мікроавтобус в квітні минулого року через свою компанію Yeezy LLC. Нинішній власник купив Mauck MSV 1120S Elite в січні цього року.
Усього в 1996 році виготовили лише 100 Mauck MSV 1120S Elite. Його позиціонували як розкішний автобус VIP-класу. Навіть зараз він вражає.
Найцікавіша деталь Mauck MSV 1120S Elite – його двері. Вони піднімаються догори – як в Lamborghini. Кузов автобуса виготовлений із композитних матеріалів. Цікаво, що його третя вісь схована.
Салон Mauck MSV 1120S Elite оздоблений шкірою та деревом. Усередині встановлені м’які крісла та великий кутовий диван.Важливо
На стелі з’явився 17-дюймовий монітор. Крім того, мікроавтобус оснащений акустикою Kenwood, потужним клімат-контролем, а також холодильником і навіть умивальником.
Автобус Mauck MSV 1120S Elite оснащений 6,3-літровим V8 від Chevrolet та автоматичною КПП. Комфорт їзди забезпечує пневмопідвіска.
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