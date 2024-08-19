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Авто

Современная классика: знаменитый суперкар Ferrari 90-х вернули в производство (фото)

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Ferrari 550 Maranello осовременили и вернули на рынок

Ferrari 550 Maranello получил новую переднюю часть, а его салон сделали более роскошным. Мощность 5,5-литрового V12 увеличили до 503 л. с.

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Суперкар Ferrari 550 Maranello возвращается — на рынок выйдет осовремененная версия знаменитой модели 90-х. Об этом сообщается на сайте итальянского кузовного ателье Touring Superleggera.

Именно эта компания решила вернуть в производство Ferrari 550 Maranello. Всего планируют изготовить 30 таких авто стоимостью 690 000 евро. Проект назвали Touring Superleggera Veloce12.

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Суперкар получил диодную оптику

Купе Ferrari 550 Maranello существенно модернизировали, хотя в его основе остается знакомая конструкция. Суперкар сделали более обтекаемым, также обращают на себя внимание современные светодиодные фары, иная решетка радиатора и капот с большим воздухозаборником.

Салон Ferrari 550 Maranello изменился меньше: его лишь обшили дорогой кожей и установили новые циферблаты приборов. Также добавили набор фирменного багажа.

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Салон перетянули дорогой кожей

Знакомый 5,5-литровый V12 доработали, что увеличило его отдачу до 503 л.с. и 568 Н∙м. С 6-ступенчатой механической КПП разгон до сотни занимает 4,4 с, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

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Кроме того, современный Ferrari 550 Maranello получил адаптивные амортизаторы и новые тормоза Brembo диаметром 380 мм, для которых понадобились увеличенные колесные диски диаметром 19 дюймов.

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Авто получило набор багажа

Оригинальный Ferrari 550 Maranello производился с 1996 по 2002 год. Всего выпущено 3083 таких купе.

Между прочим, недавно вернули в производство знаменитый британский спорткар 60-х.

Также Фокус рассказывал о скоростном электрическом суперкаре из Хорватии на 2107 сил.