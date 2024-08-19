Сучасна класика: знаменитий суперкар Ferrari 90-х повернули у виробництво (фото)

Ferrari 550 Maranello отримав нову передню частину, а його салон зробили розкішнішим. Потужність 5,5-літрового V12 збільшили до 503 к. с.

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Суперкар Ferrari 550 Maranello повертається – на ринок вийде осучаснена версія знаменитої моделі 90-х. Про це повідомляється на сайті італійського кузовного ательє Touring Superleggera.

Саме ця компанія вирішила повернути у виробництво Ferrari 550 Maranello. Усього планують виготовити 30 таких авто вартістю 690 000 євро. Проєкт назвали Touring Superleggera Veloce12.

Суперкар отримав діодну оптику

Купе Ferrari 550 Maranello суттєво модернізували, хоча в його основі залишається знайома конструкція. Суперкар зробили обтічнішим, також звертають на себе увагу сучасні світлодіодні фари, інакша решітка радіатора та капот з великим повітрозабірником.

Салон Ferrari 550 Maranello змінився менше: його лише обшили дорогою шкірою та встановили нові циферблати приладів. Також додали набір фірмового багажу.

Салон перетягнули дорогою шкірою

Знайомий 5,5-літровий V12 доопрацювали, що збільшило його віддачу до 503 к. с. та 568 Н∙м. Із 6-ступінчастою механічною КПП розгін до сотні займає 4,4 с, а максимальна швидкість становить 320 км/год.

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Крім того, сучасний Ferrari 550 Maranello отримав адаптивні амортизатори та нові гальма Brembo діаметром 380 мм, для яких знадобилися збільшені колісні диски діаметром 19 дюймів.

Авто отримало набір багажу

Оригінальний Ferrari 550 Maranello виготовляли з 1996 по 2002 рік. Усього випущено 3083 таких купе.

Між іншим, недавно повернули у виробництво знаменитий британський спорткар 60-х.

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