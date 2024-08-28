Британцы создали мощный электрический внедорожник для экстремальных условий (фото)

Новый Ariel E-Nomad оснастили 281-сильным электромотором. Внедорожник способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и проехать 240 км без подзарядки.

Related video

Линейку багги Ariel Nomad пополнит электрическая модификация. Внедорожник начнут выпускать в 2025 году, а пока представили его предсерийный прототип. Об этом сообщает сайт Top Gear.

Электрокар стартует до 100 км/ч за 3,4 с

Электромобиль Ariel E-Nomad не изменил концепцию — это легкий двухместный багги для бездорожья. Как и бензиновая модель, он не имеет дверей, однако появились крыша и обтекатели из пластика, полученного путем вторичной переработки. Масса авто составляет 896 кг.

Важно

В Украине обнаружили раритетный внедорожник-амфибию ЛуАЗ 1975 года (фото)

В салоне Ariel E-Nomad установлены спортивные кресла и небольшая цифровая панель приборов. Багажника в авто нет — его "съели" запасное колесо и батарея.

Электромотор на задней оси развивает 281 л.с. и 490 Нм. Разгон до 100 км/ч занимает 3,4 с. Также установлены самоблокирующийся дифференциал, ABS и гидравлический "ручник". Угол въезда авто составляет 48°, а съезда — 64°.

Багги получил крышу, но двери у него отсутствуют

Аккумуляторная батарея Ariel E-Nomad емкостью 41 кВт∙ч обеспечит запас хода примерно в 240 км. Зарядить ее в быстром режиме на 80% можно за 25 минут.

Ранее Фокус рассказывал об экстремальном багги для семьи от Bombardier с мощным турбомотором.

Также мы писали о недорогом китайском внедорожнике в ретростиле.