Британці створили потужний електричний позашляховик для екстремальних умов (фото)

Новий Ariel E-Nomad оснастили 281-сильним електромотором. Позашляховик здатен розігнатися до 100 км/год за 3,4 с і проїхати 240 км без підзарядки.

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Лінійку багі Ariel Nomad поповнить електрична модифікація. Позашляховик почнуть випускати в 2025 році, а поки представили його передсерійний прототип. Про це повідомляє сайт Top Gear.

Електрокар стартує до 100 км/год за 3,4 с

Електромобіль Ariel E-Nomad не змінив концепцію – це легкий двомісний багі для бездоріжжя. Як і бензинова модель, він не має дверей, проте з’явилися дах та обтікачі із пластику, отриманого шляхом вторинної переробки. Маса авто становить 896 кг.

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У салоні Ariel E-Nomad встановлені спортивні крісла та невелика цифрова панель приладів. Багажника в авто нема – його "з’їли" запасне колесо та батарея.

Електромотор на задній вісі розвиває 281 к. с. та 490 Нм. Розгін до 100 км/год займає 3,4 с. Також встановлені само блокувальний диференціал, ABS та гідравлічний "ручник". Кут в’їзду авто становить 48°, а з’їзду – 64°.

Багі отримав дах, але двері у нього відсутні

Акумуляторна батарея Ariel E-Nomad ємністю 41 кВт∙год забезпечить запас ходу приблизно в 240 км. Зарядити її у швидкому режимі на 80% можна за 25 хвилин.

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