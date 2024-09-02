В Китае создали дешевые электрические клоны Rolls-Royce и Maybach за $2000 (фото)

Миниатюрные китайские электрокроссоверы напоминают Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Maybach GLS600. У них похожий дизайн передней части и даже задние двери открываются против движения.

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В Китае презентовали новые бюджетные электромобили стоимостью от 14 000 юаней ($2000). Они очень напоминают роскошные кроссоверы известных брендов. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Китайская копия Rolls-Royce имеет электромотор Фото: Weibo

Компактные электрические кроссоверы выдержаны в стилистике Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Maybach GLS600. Они получили характерные хромированные решетки радиатора, знакомые фары и даже двери, которые открываются против движения.

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Установлены и легкосплавные диски. Впрочем, китайские электромобили значительно меньше по размерам, а их кузов изготовлен из стеклопластика.

Клон Mercedes-Maybach GLS600 Фото: Weibo

А вот в салоне электрокаров мало чего общего с Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Maybach GLS600. На передней панели установили два дисплея, а кресла первого ряда разделены высоким тоннелем. Разве что хромированные вентиляционные дефлекторы выдержаны в стилистике Mercedes-Benz.

В салоне установили два дисплея Фото: Weibo Задние двери открываются против движения — как в настоящем Rolls-Royce Фото: Weibo

Характеристики электрокаров пока не опубликовали. Известно, что они оснащены не слишком мощными моторами, а их запас хода довольно небольшой — не более 300 км.

Между прочим, подобные уменьшенные копии известных авто — не редкость в Китае. ранее там начали выпуск электрических клонов Bugatti, Porsche и Aston Martin.

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