В Китае создали дешевые электрические клоны Rolls-Royce и Maybach за $2000 (фото)
Миниатюрные китайские электрокроссоверы напоминают Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Maybach GLS600. У них похожий дизайн передней части и даже задние двери открываются против движения.
В Китае презентовали новые бюджетные электромобили стоимостью от 14 000 юаней ($2000). Они очень напоминают роскошные кроссоверы известных брендов. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Компактные электрические кроссоверы выдержаны в стилистике Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Maybach GLS600. Они получили характерные хромированные решетки радиатора, знакомые фары и даже двери, которые открываются против движения.Важно
Установлены и легкосплавные диски. Впрочем, китайские электромобили значительно меньше по размерам, а их кузов изготовлен из стеклопластика.
А вот в салоне электрокаров мало чего общего с Rolls-Royce Cullinan и Mercedes-Maybach GLS600. На передней панели установили два дисплея, а кресла первого ряда разделены высоким тоннелем. Разве что хромированные вентиляционные дефлекторы выдержаны в стилистике Mercedes-Benz.
Характеристики электрокаров пока не опубликовали. Известно, что они оснащены не слишком мощными моторами, а их запас хода довольно небольшой — не более 300 км.
Между прочим, подобные уменьшенные копии известных авто — не редкость в Китае. ранее там начали выпуск электрических клонов Bugatti, Porsche и Aston Martin.
Также Фокус рассказывал об электрической копии Land Rover Defender от Chery.