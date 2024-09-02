У Китаї створили дешеві електричні клони Rolls-Royce та Maybach за $2000 (фото)
Мініатюрні китайські електрокросовери нагадують Rolls-Royce Cullinan та Mercedes-Maybach GLS600. У них схожий дизайн передньої частини і навіть задні двері відкриваються проти руху.
У Китаї презентували нові бюджетні електромобілі вартістю від 14 000 юанів ($2000). Вони дуже нагадують розкішні кросовери відомих брендів. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Компактні електричні кросовери витримані в стилістиці Rolls-Royce Cullinan та Mercedes-Maybach GLS600. Вони отримали характерні хромовані решітки радіатора, знайомі фари та навіть двері, які відкриваються проти руху.Важливо
Встановлено і легко сплавні диски. Утім, китайські електромобілі значно менші за розмірами, а їх кузов виготовлено зі склопластику.
А от у салоні електрокарів мало чого спільного із Rolls-Royce Cullinan і Mercedes-Maybach GLS600. На передній панелі встановили два дисплеї, а крісла першого ряду розділені високим тунелем. Хіба хромовані вентиляційні дефлектори витримані в стилістиці Mercedes-Benz.
Характеристики електрокарів поки не опублікували. Відомо, що вони оснащені не надто потужними моторами, а їх запас ходу досить невеликий — небільше ніж 300 км.
Між іншим, подібні зменшені копії відомих авто — не рідкість у Китаї. раніше там почали випуск електричних клонів Bugatti, Porsche та Aston Martin.
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