У Китаї створили дешеві електричні клони Rolls-Royce та Maybach за $2000 (фото)

Мініатюрні китайські електрокросовери нагадують Rolls-Royce Cullinan та Mercedes-Maybach GLS600. У них схожий дизайн передньої частини і навіть задні двері відкриваються проти руху.

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У Китаї презентували нові бюджетні електромобілі вартістю від 14 000 юанів ($2000). Вони дуже нагадують розкішні кросовери відомих брендів. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Китайська копія Rolls-Royce має електромотор Фото: Weibo

Компактні електричні кросовери витримані в стилістиці Rolls-Royce Cullinan та Mercedes-Maybach GLS600. Вони отримали характерні хромовані решітки радіатора, знайомі фари та навіть двері, які відкриваються проти руху.

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Встановлено і легко сплавні диски. Утім, китайські електромобілі значно менші за розмірами, а їх кузов виготовлено зі склопластику.

Клон Mercedes-Maybach GLS600 Фото: Weibo

А от у салоні електрокарів мало чого спільного із Rolls-Royce Cullinan і Mercedes-Maybach GLS600. На передній панелі встановили два дисплеї, а крісла першого ряду розділені високим тунелем. Хіба хромовані вентиляційні дефлектори витримані в стилістиці Mercedes-Benz.

У салоні встановили два дисплеї Фото: Weibo Задні двері відкриваються проти руху — як у справжньому Rolls-Royce Фото: Weibo

Характеристики електрокарів поки не опублікували. Відомо, що вони оснащені не надто потужними моторами, а їх запас ходу досить невеликий — небільше ніж 300 км.

Між іншим, подібні зменшені копії відомих авто — не рідкість у Китаї. раніше там почали випуск електричних клонів Bugatti, Porsche та Aston Martin.

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