Новый электромобиль Chery станет альтернативой Tesla Model 3 по цене "Дастера" (фото)

Chery Fulwin E05 — 4,8-метровый электрический седан с обтекаемым дизайном. В его салоне установлено необычное оборудование вроде холодильника и распылителя духов.

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На автошоу в Чэнду презентовали новый Chery Fulwin E05. Недорогой электрический седан D-класса поступит в продажу до конца года по цене примерно от 150 000 юаней ($21 000) — на уровне "Дастера". Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто отличается обтекаемым силуэтом Фото: Chery

Электромобиль Chery Fulwin E05 достигает 4,8 м в длину при колесной базе 2,9 м, то есть является дешевой альтернативой Tesla Model 3. Седан отличается вытянутым обтекаемым силуэтом с покатой крышей, выраженным "носом" и раскосыми диодными фарами. Топовая версия авто получила оригинальные 20-дюймовые диски с шинами Pirelli размером 245/45 R20.

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Салон Chery Fulwin E05 отделан искусственной замшей и алюминием. Седан получил небольшой цифровой щиток приборов и крупный тачскрин. Мультимедийную систему дополнили искусственным интеллектом. Передние сиденья можно разложить и превратить в кровати.

Кроме того, новый Chery Fulwin E05 получил панорамную крышу и беспроводную зарядку смартфонов. Есть и необычные опции вроде холодильника и распылителя духов.

На передней панели установили два дисплея Фото: Chery

Характеристики Chery Fulwin E05 пока держатся в секрете. Известно, что модель предложат в чисто электрической версии и в варианте с бензиновым мотор-генератором.

Кстати, недавно в линейке Chery Fulwin появился большой электрифицированный кроссовер в стиле Range Rover с тремя рядами кресел.

Также Фокус рассказывал об электрическом клоне Land Rover Defender от Chery.