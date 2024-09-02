Новий електромобіль Chery стане альтернативою Tesla Model 3 за ціною "Дастера" (фото)

Chery Fulwin E05 — 4,8-метровий електричний седан із обтічним дизайном. У його салоні встановлен незвичне обладнання на кшталт холодильника та розпилювача парфумів.

Related video

На автошоу в Ченду презентували новий Chery Fulwin E05. Недорогий електричний седан D-класу надійде в продаж до кінця року за ціною приблизно від 150 000 юанів ($21 000) — на рівні "Дастера". Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто вирізняється обтічним силуетом Фото: Chery

Електромобіль Chery Fulwin E05 сягає 4,8 м у довжину при колісній базі 2,9 м, тобто є дешевою альтернативою Tesla Model 3. Седан вирізняється витягнутим обтічним силуетом з покатим дахом, вираженим "носом" і розкосими діодними фарами. Топова версія авто отримала оригінальні 20-дюймові диски з шинами Pirelli розміром 245/45 R20.

Важливо

Запас ходу 300 км: Chery показали експортний бюджетний електрокар за $7500 (фото)

Салон Chery Fulwin E05 оздоблений штучною замшею та алюмінієм. Седан отримав невеликий цифровий щиток приладів та крупний тачскрін. Мультимедійну систему доповнили штучним інтелектом. Передні сидіння можна розкласти і перетворити на ліжка.

Крім того, новий Chery Fulwin E05 отримав панорамний дах і бездротову зарядку смартфонів. Є і незвичні опції на кшталт холодильника та розпилювача парфумів.

На передній панелі встановили два дисплеї Фото: Chery

Характеристики Chery Fulwin E05 поки тримають у секреті. Відомо, що модель запропонують у чисто електричній версії та у варіанті з бензиновим мотор-генератором.

До речі, нещодавно у лінійці Chery Fulwin з'явився великий електрифікований кросовер у стилі Range Rover із трьома рядами крісел.

Також Фокус розповідав про електричний клон Land Rover Defender від Chery.