Более 1000 сил и 1,4 с до сотни: Dodge показали экстремальный электрокроссовер (фото)
Dodge Hornet R/T FC1-X получил полностью новый двухдверный кузов с большим антикрылом и 1085-сильную электрическую установку. Разгон до 100 км/ч занимает всего 1,4 с.
Кроссовер Dodge Hornet получил новую экстремальную модификацию R/T FC1-X. Изготовят всего четыре таких заряженных авто. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.
Новый Dodge Hornet R/T FC1-X создали специально для чемпионата по ралли-кроссу Nitrocross Series. Это гонки, часть дистанции которых проходит по асфальтированному автодрому, а часть — по бездорожью.Важно
Кроссовер Dodge Hornet R/T FC1-X стал электромобилем — получил четыре мотора (по одному на колесо), которые вместе развивают 1085 л. с. Полноприводный спорткар способен разогнаться до 100 км/ч всего за 1,4 с.
Также Dodge Hornet получил новую подвеску с регулируемыми пружинами и стабилизаторами, рабочий ход которой увеличен до 305 мм. Замедляют его спортивные тормоза от Alcon.
Кроме того, для кроссовера создали полностью новый двухдверный кузов с изогнутой аркообразной крышей, расширенными крыльями, обвесом и огромным антикрылом. Салон Dodge Hornet R/T FC1-X не показали, но известно, что там установлены спортивные кресла и каркас безопасности, как того требуют правила Nitrocross Series.
Ранее Фокус рассказывал о новом доступном седане за Dodge $21 000.
Также мы писали, что на рынок выходит электрический Dodge Charger 2024.