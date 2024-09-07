Понад 1000 сил і 1,4 с до сотні: Dodge показали екстремальний електрокросовер (фото)

Dodge Hornet R/T FC1-X отримав повністю новий дводверний кузов із великим антикрилом і 1085-сильну електричну установку. Розгін до 100 км/год займає усього 1,4 с.

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Кросовер Dodge Hornet отримав нову екстремальну модифікацію R/T FC1-X. Виготовлять лише чотири таких заряджених авто. Про це повідомляється на сайті автовиробника.

Ззаду встановили величезне антикрило Фото: Dodge

Новий Dodge Hornet R/T FC1-X створили спеціально для чемпіонату з ралі-кросу Nitrocross Series. Це перегони, частина дистанції яких проходить асфальтованим автодромом, а частина – бездоріжжям.

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Кросовер Dodge Hornet R/T FC1-X став електромобілем – отримав чотири мотори (по одному на колесо), які разом розвивають 1085 к. с. Повнопривідний спорткар здатен розігнатися до 100 км/год усього за 1,4 с.

Також Dodge Hornet отримав нову підвіску із регульованими пружинами та стабілізаторами, робочий хід якої збільшено до 305 мм. Сповільнюють його спортивні гальма від Alcon.

Кросовер братиме участь у змаганнях із ралі-кросу Фото: Dodge

Крім того, для кросовера створили повністю новий дводверний кузов із вигнутим аркоподібним дахом, розширеними крилами, обвісом та величезним антикрилом. Салон Dodge Hornet R/T FC1-X не показали, але відомо, що там встановлені спортивні крісла і каркас безпеки, як того вимагають правила Nitrocross Series.

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