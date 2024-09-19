В Китае показали недорогой электромобиль с запасом хода 650 км (фото)

Электромобиль GAC Aion RT — обтекаемый седан D-класса с довольно богатым оснащением. Модель предложат в версиях мощностью 204 и 224 л.с.

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Опубликованы официальные фото GAC Aion RT. Бюджетный электромобиль презентуют в Китае 26 сентября и сразу после этого он поступит в продажу по цене примерно 20 000 долларов. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый GAC Aion RT — электрический седан D-класса с вытянутым обтекаемым силуэтом. У него выраженный "нос", раскосые фары, покатая крыша и выдвижные дверные ручки.

Авто отличается обтекаемым дизайном Фото: GAC

Габариты GAC Aion RT 2025:

длина — 4865 мм;

ширина — 1875 мм;

высота — 1520 мм;

колесная база — 2775 мм.

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В салоне установлены цифровой щиток приборов и большой тачскрин, а передние кресла разделены высокой центральной консолью. Комплектация включает климат-контроль, панорамную крышу, беспроводную зарядку для смартфонов и систему полуавтономного движения (ее разработала компания NVidia).

Передние кресла разделены высокой консолью Фото: GAC

Китайский электромобиль GAC Aion RT предложат в переднеприводных версиях мощностью 204 и 224 л. с. Его запас хода составит 650 км, а 400-вольтовое электрооборудование позволит заряжать батарею на 80% в быстром режиме за полчаса.

Между прочим, недавно GAC показал недорогой электрокроссовер с запасом хода 750 км.

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