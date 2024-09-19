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У Китаї показали недорогий електромобіль із запасом ходу 650 км (фото)

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Фото: GAC | GAC Aion RT – електричний седан D-класу

Електромобіль GAC Aion RT — обтічний седан D-класу з досить багатим оснащенням. Модель запропонують у версіях потужністю 204 і 224 к. с.

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Опубліковано офіційні фото GAC Aion RT. Бюджетний електромобіль презентують у Китаї 26 вересня і одразу після цього він надійде в продаж за ціною приблизно 20 000 доларів. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий GAC Aion RT – електричний седан D-класу із витягнутим обтічним силуетом. У нього виражений "ніс", розкосі фари, покатий дах та висувні дверні ручки.

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Авто вирізняється обтічним дизайном
Фото: GAC

Габарити GAC Aion RT 2025:

  • довжина – 4865 мм;
  • ширина – 1875 мм;
  • висота – 1520 мм;
  • колісна база – 2775 мм.
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У салоні встановлені цифровий щиток приладів та великий тачскрін, а передні крісла розділені високою центральною консоллю. Комплектація включає клімат-контроль, панорамний дах, бездротову зарядку для смартфонів та систему напівавтономного руху (її розробила компанія NVidia).

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Передні крісла розділені високою консоллю
Фото: GAC

Китайський електромобіль GAC Aion RT запропонують у передньопривідних версіях потужністю 204 і 224 к. с. Його запас ходу складе 650 км, а 400-вольтне електрообладнання дозволить заряджати батарею на 80% у швидкому режимі за півгодини.

Між іншим, недавно GAC показав недорогий електрокросовер із запасом ходу 750 км.

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