Бразильська Tesla: презентовано дешевий електрокросовер із запасом ходу 1000 км (фото)

Lecar 459 Hybrid — компактний електрифікований кросовер із бензиновим мотор-генератором. Запас ходу автомобіля становить 1000 км.

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Бразильський стартап Lecar презентував свою дебютну модель 459 Hybrid. Компактний кросовер почнуть продавати із 2026 року за ціною від 147 900 реалів ($26 900). Про це повідомляється на сторінці компанії в Instagram.

Новий Lecar 459 Hybrid зовні дуже нагадує Tesla Model Y. У нього схожий обтічний силует із вираженим "носом", аркоподібним дахом і загостреною задньою частиною. Продовгуваті фари та висувні дверні теж витримані у стилістиці Tesla.

Кросовер оснащений електромотором і бензиновим генератором

Утім, бразильське авто значно компактніше – 4350 мм у довжину за колісної бази в 2700 мм. Маса авто становить 1396 кг, а об’єм багажника становить 530 л.

Кросовер Lecar 459 Hybrid оснащений 163-сильним мотором на задній осі і може розігнатися до 100 км/год за 10,9 с. Акумуляторна батарея ємністю 18,4 кВт∙год дозволяє проїхати 100 км без підзарядки.

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Крім того, встановлено мотор-генератор – 1,0-літровий бензиновий двигун на 122 к. с. Сумарний запас ходу становить 1000 км. Крім того, відомо, що кросовер отримає систему напівавтономного руху.

Кросовер дуже нагадує Tesla Model Y

Виробництво Lecar 459 Hybrid повинне розпочатися у серпні 2026 року. Планують збирати по 120 000 авто на рік.

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