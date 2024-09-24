Недорогого китайского конкурента Tesla с запасом хода 685 км показали до премьеры (фото)

Электромобиль XPeng P7+ — обтекаемый седан Е-класса длиной 5 метров. Модель предложат в версиях мощностью 241 и 308 сил с запасом хода до 685 км.

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В интернет попали фото Xpeng P7+. Недорогой электрический седан дебютирует в октябре. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Новый Xpeng P7+ — старший брат модели Р5 стоимостью примерно $25 000 в базовой версии. Большой электрический седан Е-класса станет доступной альтернативой Tesla Model S.

Электрокар достигает 5 метров в длину Фото: carscoops.com

Габариты Xpeng P7+:

длина — 5056 мм;

ширина — 1937 мм;

высота — 1512 мм;

колесная база — 3000 мм.

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Электромобиль Xpeng P7+ отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", покатой крышей, тоненькими светодиодными фарами и фонарями. У него выдвижные дверные ручки и небольшой задний спойлер.

Сзади установлен небольшой спойлер Фото: carscoops.com

Салон Xpeng P7+ пока не показали, однако частично раскрыли его характеристики. Авто получит инновационные электромоторы мощностью 241 и 308 л. с. с низким энергозатратом — всего 11 кВт∙ч на 100 км.

Именно поэтому удалось добиться немалого запаса хода с довольно небольшими батареями. Базовый вариант с батареей емкостью 60,7 кВт∙ч сможет проехать 575 км без подзарядки, а топовая версия с батареей на 76,3 кВт∙ч — 685 км. Кроме того, электрокар получит систему полуавтономного движения с искусственным интеллектом.

Кстати, недавно презентовали "сухопутный авианосец" Xpeng с летающим авто в багажнике.

Также Фокус рассказывал о бюджетном электромобиле Xpeng за $13 700.