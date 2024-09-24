Недорогого китайского конкурента Tesla с запасом хода 685 км показали до премьеры (фото)
Электромобиль XPeng P7+ — обтекаемый седан Е-класса длиной 5 метров. Модель предложат в версиях мощностью 241 и 308 сил с запасом хода до 685 км.
В интернет попали фото Xpeng P7+. Недорогой электрический седан дебютирует в октябре. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Новый Xpeng P7+ — старший брат модели Р5 стоимостью примерно $25 000 в базовой версии. Большой электрический седан Е-класса станет доступной альтернативой Tesla Model S.
Габариты Xpeng P7+:
- длина — 5056 мм;
- ширина — 1937 мм;
- высота — 1512 мм;
- колесная база — 3000 мм.
Электромобиль Xpeng P7+ отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом", покатой крышей, тоненькими светодиодными фарами и фонарями. У него выдвижные дверные ручки и небольшой задний спойлер.
Салон Xpeng P7+ пока не показали, однако частично раскрыли его характеристики. Авто получит инновационные электромоторы мощностью 241 и 308 л. с. с низким энергозатратом — всего 11 кВт∙ч на 100 км.
Именно поэтому удалось добиться немалого запаса хода с довольно небольшими батареями. Базовый вариант с батареей емкостью 60,7 кВт∙ч сможет проехать 575 км без подзарядки, а топовая версия с батареей на 76,3 кВт∙ч — 685 км. Кроме того, электрокар получит систему полуавтономного движения с искусственным интеллектом.
Кстати, недавно презентовали "сухопутный авианосец" Xpeng с летающим авто в багажнике.
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